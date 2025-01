Lecture Zen Résumer l'article

Pour la 150e fois depuis des mois, une date concernant la Nintendo Switch 2 est victime d’une fuite (qui semble toutefois plus fiable que d’habitude). Cette fois, c’est celle de la présentation, qui pourrait avoir lieu ce jeudi 16 janvier 2025.

Cette fois, c’est la bonne ? Selon plusieurs sources, venant de médias et de journalistes réputés, la Switch 2 serait dévoilée ce jeudi 16 janvier 2025 par Nintendo. Cette énième indiscrétion concernant la future console de la firme nippone est notamment signée par Video Games Chronicles, qui corrobore des informations du podcast Nate the Hate diffusé le 13 janvier, et est appuyée par Tom Warren (journaliste de The Verge).

La présentation en question devrait néanmoins se concentrer sur le hardware, qui n’a presque plus aucun secret pour celles et ceux à l’affût du moindre leak sur la Switch 2. Numerama a par exemple eu l’occasion de manipuler une maquette crédible de la Switch 2 à l’occasion du CES 2025. Ces dernières semaines, les rumeurs à propos de la console hybride se sont multipliées, alors que Nintendo est étonnamment resté silencieux.

La Nintendo Switch 2 selon Genki. // Source : Numerama

La Nintendo Switch 2 présentée ce jeudi 16 janvier 2025 ?

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

La stratégie de communication de la Switch 2 suivrait un schéma assez comparable à celui de la Switch. La première console hybride avait été mentionnée tout d’abord en mars 2015 (nom de code NX, à l’époque), avant de se dévoiler dans une courte vidéo centrée sur le hardware, en octobre 2016. Une présentation plus complète, avec la date de sortie et les jeux, avaient eu lieu en janvier 2017 pour un lancement au mois de mars de la même année.

Le calendrier de reveal de la Switch 2 pourrait donc être le suivant :

Présentation courte du hardware le 16 janvier ;

Présentation davantage centrée sur le catalogue de jeux entre fin février et début mars ;

Commercialisation de la Switch 2 en mai ou en juin.

On rappelle quand même que la situation n’est pas tout à fait la même, puisque les fuites incessantes gâchent la surprise. Si tout est avéré, la Switch 2 serait donc une évolution de la Switch, avec des mensurations à la hausse, un plus grand écran, des Joy-Con magnétiques, un capteur optique intégré au Joy-Con droit, une béquille repensée et un bouton « C » dont la fonction est encore inconnue. À cela s’ajouterait, bien sûr, un gain de puissance pour procurer un rendu graphique de meilleure qualité.

@numerama La Nintendo Switch 2 se dévoile en avant-première au CES de Las Vegas : voici son design ! #CES2025 #Switch2 #NintendoSwitch2 #Nintendo ♬ original sound – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dès lors, il faudra davantage guetter la deuxième présentation de la Switch 2, celle qui sera centrée sur les jeux. Un nouveau Mario Kart est par exemple attendu, et il pourrait même faire partie du line-up de sortie. On espère par ailleurs un plus grand soutien de la part des éditeurs tiers. À ce titre, un certain Final Fantasy VII Remake s’ajouterait au catalogue.

Nintendo Switch 2 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+