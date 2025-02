Lecture Zen Résumer l'article

Treize ans plus tard, la saison 2 de Bref est enfin disponible sur Disney+, depuis le 14 février 2025. Si vous avez déjà englouti les 6 nouveaux épisodes de cette comédie française incontournable, pas de panique : voici 5 séries tout aussi… brèves à voir gratuitement sur YouTube.

Une voix-off au débit de mitraillette, un montage accéléré et des épisodes de 2 minutes, top chrono : si Bref est devenu un succès immédiat à sa sortie, en 2011, c’est notamment grâce à son format ultra court, maintes fois parodié depuis. Si vous avez aimé, comme nous, la saison 2 de la série culte, disponible depuis le 14 février 2025 sur Disney+, mais que vous avez la nostalgie de ses chapitres vraiment brefs, voici 5 séries comme Bref à dévorer en streaming. Cerise sur le gâteau : elles sont toutes disponibles gratuitement sur YouTube.

Pour aller plus loin Bref : les 15 meilleurs épisodes à (re)voir avant la saison 2 sur Disney+

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bloqués sur YouTube et sur Canal+

Après le succès de Bref, le duo formé par Kyan Khojandi et Navo ne s’est pas arrêté en si bon chemin. En 2015, ils nous offraient ainsi Bloqués, portée par les Casseurs Flowters. Orelsan et Gringe y incarnent deux trentenaires littéralement accrochés à leur canapé, qui refont le monde, ensemble, en moins de 5 minutes. Résultat : les 120 épisodes de la série sont restés, comme Bref, totalement cultes. N’hésitez donc pas à vous poser la question ultime : et toi, tu ferais quoi si t’étais riche ?

Et si vous avez déjà vu et revu les différentes pastilles des dizaines de fois, vous pouvez également profiter du talent d’improvisation de Jonathan Cohen (Le Flambeau), avec option mensonges, avec la petite sœur de Bloqués, sortie en 2016 : Serge le Mytho, bien sûr.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Flippé sur YouTube et sur Canal+

Comme le personnage de Bref, vous êtes régulièrement en proie à des angoisses dévorantes ? Ça tombe bien, le personnage de Flippé aussi. Et d’ailleurs, il possède aussi la voix de Kyan Khojandi, pour nous raconter ses tracas intérieurs.

Bourrée d’humour et de situations auxquelles on s’identifie immédiatement, cette adaptation animée de la bande dessinée de Théo Grosjean est un petit bijou méconnu, en seulement 20 épisodes de 2 minutes, qui filent à la vitesse de l’éclair. Vous saurez désormais que vous n’êtes pas seuls à redouter un rendez-vous médical ou une simple soirée entre amis : Théo aussi.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Fleur Bleue sur YouTube et sur Canal+

Au fil des années, le succès de Bref a évidemment inspiré des dizaines de scénaristes français. Fleur Bleue pourrait en être la petite sœur féministe, centrée sur la vie d’une jeune femme et de ses coups d’un soir, plus ou moins ratés.

En deux saisons de seulement 10 petits épisodes chacune, la série a ainsi vu défiler des mecs inquiets, déconstruits et épilés, ou encore une meuf repérée dans un bar. Parfaitement dans l’air du temps et menée par l’énergie folle de la créatrice et actrice Enya Baroux, Fleur Bleue nous sert des pastilles hilarantes, idéales pour reconsidérer nos relations amoureuses et sexuelles.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Fleur Bleue Il n’y a pas d’offres pour le moment

Samuel sur YouTube et sur Arte

Si vous avez grandi dans les années 2000, vous vous souvenez forcément des échanges de feuilles Diddl à la récré, des buts de Zizou ou des discussions sur MSN. La série animée Samuel vous propose alors un retour en enfance grâce à un petit garçon de 11 ans. Il vous racontera son quotidien, ses doutes, ses peurs, son amour pour la Grande Julie, mais aussi sa haine pour Dimitri, le plus populaire de la classe.

Véritable phénomène sur les réseaux sociaux à sa sortie, en mai 2024, Samuel est un concentré de nostalgique mélancolique, imaginé, dessiné et interprété par la géniale créatrice Émilie Tronche. Une véritable bulle de mignonnerie, qui nous enveloppe pendant 21 épisodes drôles et touchants.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Casting(s) sur YouTube et sur Canal+

Kyan Khojandi et Navo ne sont pas les seuls à imaginer des formats courts peuplés de guests. En 2013, Canal+ lançait ainsi Casting(s), co-créée par Pierre Niney. On y rencontrait un directeur de casting, alors qu’il reçoit chaque jour des comédiens et des musiciens, rêvant de tutoyer les sommets.

Les auditions s’enchaînent alors, avec plus ou moins de talent. Ancêtre de Fiasco, l’un des cartons de l’année 2024 sur Netflix, Casting(s) est une série courte savoureuse, qui voit défiler Orelsan, Marion Cotillard, Jean-Paul Rouve ou Isabelle Nanty dans des séquences d’anthologie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !