Lecture Zen Résumer l'article

Treize ans après son grand final, Bref revient sur nos écrans pour une saison 2 surprise, à partir du 14 février 2025 sur Disney+. En attendant cette suite inespérée, voici donc les 15 meilleurs épisodes de la série, à dévorer en streaming.

En seulement une saison de 82 courts épisodes, Bref est devenue l’une des séries françaises les plus populaires des années 2010. Avec ses punchlines devenues cultes, ses guests cachés dans chaque recoin et ses personnages immédiatement identifiables, la production de Canal+ a ainsi marqué toute une génération. Et la création de Kyan Khojandi et Navo s’apprête à transformer l’essai, 13 ans plus tard, avec une saison 2 prévue pour le 14 février 2025, sur Disney+ cette fois.

Si vous avez tout oublié des aventures de Je, que vous voulez vous remémorer de bons moments ou que vous souhaitez découvrir cette série culte pour la première fois, mais que vous avez la flemme de (re)voir l’intégralité de la saison 1, voici 15 épisodes incontournables, à savourer en attendant la suite.

Pour aller plus loin Bref : où voir la saison 1 en streaming gratuit ?

Épisode 2 : Je remets tout à demain

Dès son deuxième épisode, Bref nous démontrait toute sa maîtrise narrative avec un procédé qui reviendra souvent au fil de la saison 1 : la personnification de concepts. Préparez-vous donc à rencontrer Demain et Jamais, deux compagnons de longue date de Je, qui l’accompagnent lorsqu’il doit accomplir des tâches pénibles. Malin.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 10 : J’ai un plan cul régulier

Un personnage en particulier apporte à Bref toute sa fantaisie et sa singularité : celui de Marla, le plan cul régulier de Je, incarnée par Bérengère Krief. À la fois drôle et mignon, cet épisode est forcément à mettre en lien avec son double : le 60, nommé Je suis un plan cul régulier, raconté cette fois du point de vue de Marla. L’occasion de se souvenir de son éternelle punchline, qui devrait forcément revenir dans la saison 2 : « T’es qu’un con ».

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 21 : Je suis allé au supermarché

On vous l’accorde, cet épisode n’est pas forcément le plus drôle ni le plus mémorable de la saison 1. Mais il reste incontournable rien que pour entendre le slogan le plus iconique de Bref, utilisé comme un running gag au fil de la série et décliné sous de multiples formes : « Energy 3000, la boisson des vrais bonhommes ». Et si vous aviez besoin d’un rappel pour ne pas oublier votre déodorant lors de vos prochaines courses, le voici.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 32 : Je sais pas dire non

Parce qu’on est sûrs que, vous aussi, parfois, vous ne savez pas dire non et que vous vous retrouvez avec trois saucissons ou que vous participez à des cadeaux communs de gens que vous ne connaissez pas. Cet épisode sera également clé pour comprendre la saison 2, puisqu’il met en scène un personnage important : celui de Baptiste, l’ancien coloc de Je, incarné par Baptiste Lecaplain, qui ne paie jamais son loyer.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 35 : J’ai monté un meuble

Ah, ces fameux meubles à monter soi-même, qui deviennent rapidement un véritable enfer. Sachez que Je vous comprend totalement. Et n’oubliez pas de remuer la main quand vous vous coupez, tout en faisant attention à la vis C2, évidemment. Un épisode intemporel, qui n’a pas pris une seule ride.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 47 : Je suis vieille

Bref est une comédie ultra-drôle, au timing comique impeccable. Mais si la série a su se prolonger pendant 82 épisodes, avec bientôt une deuxième saison sur Disney+, c’est surtout grâce à son fin équilibre entre des blagues hilarantes et un propos émouvant. L’épisode 47, nommé Je suis vieille, raconté du point de vue d’une femme âgée, en est la plus belle preuve.

De quoi nous donner envie de nous asseoir sur un banc, quelques minutes, pour tenir compagnie à quelqu’un qui en aurait besoin. Et pour en comprendre toute la subtilité, n’oubliez pas de regarder également son double, l’épisode 3, Je me suis préparé pour un rendez-vous, qui contient cette citation indispensable : « Je suis un homme, mais j’ai des fêlures ».

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 53 : Il y a des gens qui m’énervent

Alexandre Astier, Leïla Bekhti, Antoine de Caunes, Omar et Fred, Florence Foresti, Chantal Lauby, mais aussi Fred et Jamy de l’émission C’est pas sorcier : voilà la longue liste non exhaustive des personnalités qui font une apparition remarquée dans cet épisode iconique.

Drôle et bourré de références subtiles (ou pas), Il y a des gens qui m’énervent montre la capacité de Bref à réunir des guests à la pelle, le temps de quelques secondes. Une caractéristique que l’on devrait retrouver dans la saison 2, au casting déjà impressionnant. En attendant, vous aurez au moins compris pourquoi le café monte dans le sucre.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 54 : J’ai aucune mémoire

Bref arrive toujours à mettre le doigt sur des détails du quotidien, complètement anodins, mais qui nous pourrissent pourtant la vie, comme dans l’épisode 54, nommé J’ai aucune mémoire. Difficile de ne pas s’identifier à ces situations que l’on a toutes et tous déjà vécus, au moins une fois. Et vive Fred Blanchard.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 57 : On était des gamins

Comment mieux raconter la perte de l’innocence et l’amour qui s’en va, au fil du temps, que dans On était des gamins ? Voici donc le plus triste des épisodes de Bref, qui reste en tête longtemps après son visionnage et dont la fin, bercée d’une douce musique enfantine, nous touche toujours en plein cœur. Une masterclass, en seulement 2 minutes 15.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 59 : Mon père veut être jeune

Les parents veulent toujours rester jeunes, à leur façon, plus ou moins maladroite et gênante. L’épisode 59 raconte précisément cette vérité universelle, tout en ajoutant une touche d’émotion, avec les retrouvailles des parents de Je, après leur divorce. Résultat : une petite ode à l’amour, bourrée de mignonnerie, qui trouvera probablement toute son importance dans la saison 2, puisque les personnages seront de retour.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisodes 61 à 63 : J’étais dans la merde et J’ai fait un choix

Pendant soixante épisodes, Bref était lancée sur une longue route tranquille, seulement troublée par les petits tracas du quotidien. Jusqu’à ce point de bascule en trois épisodes complémentaires, lorsque Marla, le plan cul régulier de Je, rencontre « cette fille » parfaite avec qui il est désormais en couple. La preuve que les mensonges finissent toujours par ressurgir de la pire des manières.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 66 : Mon frère est gay

Au premier abord, Bref peut ressembler à une comédie sans prise de tête. Ce qu’elle est, en partie. Mais la série a également su aborder des sujets encore rares à la télévision française, en 2011, comme l’homosexualité. Je se rend alors compte que son frère, Keyvan, est gay… et que cela ne change absolument rien à leur relation ni à sa personnalité. Et finalement, Je a peut-être été juste con. Un épisode subtilement intelligent, conçu sous forme de miroir à l’épisode 11, nommé Je suis comme tout le monde.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisode 68 : J’ai passé un coup de fil

Si nous vous recommandons cet épisode, drôle, mais pas obligatoire, c’est surtout pour vous remettre en mémoire la bande de potes qui gravite autour de Je : Ben, son pote qui a toujours des problèmes, Julien, son ami à conditions générales, Charles, l’électron libre incarné par Jonathan Cohen et Baptiste, son ancien coloc. Puisque tous ces personnages reviendront pour la saison 2 de Bref, J’ai passé un coup de fil sera parfait pour un petit rappel, simple et efficace.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisodes 70 à 75 : J’ai fait une connerie, J’ai fait une soirée déguisée et J’ai tout cassé

Oui, on triche en rassemblant à nouveau plusieurs épisodes. Mais il est impossible de parler de Bref sans évoquer ces cinq chapitres dévastateurs, qui mènent à la descente aux enfers du personnage principal, lors d’une soirée déguisée. La série prouve alors à nouveau sa maîtrise narrative, avec des épisodes racontés du point de vue de plusieurs protagonistes, en simultané. Du génie, teinté d’une bonne dose de mélancolie et de tristesse.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Épisodes 80 à 82 : J’ai fait une dépression, Lui c’est Kheiron et Dernier épisode

Si Bref est restée aussi culte, même 13 ans plus tard, c’est grâce à un atout de taille : contrairement à d’autres œuvres, la série a parfaitement réussi sa fin, avec trois épisodes successifs absolument géniaux. La dépression aura ainsi rarement été aussi bien décrite que dans J’ai fait une dépression, tandis que le principe de l’ami imaginaire a été totalement réinventé dans Lui c’est Kheiron.

Quant à l’ultime épisode, il offre une nouvelle perspective bienvenue sur l’histoire de Je, avec une dimension collective bouleversante. Espérons que la saison 2 offre une suite tout aussi satisfaisante à ce personnage iconique de la pop culture française.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !