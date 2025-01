Lecture Zen Résumer l'article

Le rabais sur l’abonnement standard avec pubs de Disney+ devait se terminer le 21 janvier. Mais la plateforme de streaming a choisi de prolonger de quelques jours son offre à 2 euros par mois. Une remise qui survient alors que Disney a quitté toutes les offres Canal+.

Est-ce le signe que la stratégie de Disney n’a pas totalement payé en lançant, pour une durée limitée, une offre d’abonnement à très bas prix ? Ou, à l’inverse, le géant du divertissement souhaite-t-il prolonger de quelques jours le succès de son opération commerciale ? Toujours est-il que la société américaine a décidé de maintenir sa formule à 1,99 euro par mois pour quelques jours de plus.

Lancée le 3 janvier 2025, l’offre d’abonnement à Disney+ 2 euros par mois pendant un an devait initialement s’achever le 21 janvier. Cela, après une large campagne de communication, qui a mobilisé de l’affichage, des spots TV et des publicités à la radio. Mais, dans son centre d’aide, il apparaît que le rabais est prolongé jusqu’au 3 février 2025.

Le message présent sur les pages d’assistance de Disney+, sans explication particulière. // Source : Capture d’écran

De fait, les internautes français bénéficient d’un délai supplémentaire de deux semaines pour se laisser convaincre, d’autant que la formule est sans engagement. Libre aux abonnés de décider à l’issue des douze mois de ne pas poursuivre, ou même de s’en aller avant, si le catalogue ne leur convient plus. À l’année, l’abonnement total revient à 23,88 euros.

Dans le cadre de cette promotion, c’est l’abonnement Disney+ standard avec publicités qui est à prix cassé. Même si la formule contient toujours des réclames, avant et pendant la diffusion, elle s’avère très attractive : son prix promotionnel est trois fois inférieur que la grille tarifaire normale (71,88 euros à l’année, soit 5,99 euros par mois).

Un bon timing pour prendre cette offre ?

Au-delà du seul argument tarifaire, il faut noter que 2025 est une année qui sera l’occasion pour la plateforme de streaming d’accueillir quelques séries de premier plan, certaines prometteuses, d’autres dont on connait déjà les mérites. Citons la saison 2 d’Andor, la saison 4 de The Bear, Daredevil Born Again, Alien Earth ou bien Ironheart.

Cinématographiquement aussi, l’option Disney+ pourrait être pertinente : il doit y avoir bientôt une renégociation du cadre de la chronologie des médias en février 2025. Disney+, qui doit actuellement patienter 17 mois avant de proposer un film après sa sortie au cinéma, apparaît à l’offensive pour mieux se positionner sur la future chronologie.

Daredevil : Born Again, l’une des séries les plus attendues sur Disney+ en 2025. // Source : Marvel

C’est à ce stade encore très hypothétique, mais il a été évoqué un nouveau délai d’attente beaucoup plus favorable pour la plateforme, peut-être juste de 9, voire 6 mois, en échange d’un financement bien plus fort de l’industrie cinématographique en France. Si cela se faisait, cela rendrait rétroactivement l’offre actuelle à 2 euros encore plus séduisante.

L’abonnement standard avec pub donne accès à tout le catalogue Disney+ contre la diffusion de réclames, y compris pendant la diffusion d’une œuvre. Elle inclut de la haute définition (1080p) et une qualité de son Dolby Audio 5.1. Le forfait autorise deux lectures simultanées, mais pas de lecture hors ligne (via un téléchargement) ni de Dolby Atmos.

Un bémol pour les personnes déjà clientes de Disney+ et qui paient cher : le rabais s’adresse qu’aux futurs membres. Deux autres formules existent : une offre à 9,99 euros, qui retire les pubs et ajoute les téléchargements, et une formule à 13,90 euros, avec la 4K Ultra HD, le HDR, 4 lectures parallèles et le Dolby Atmos.

