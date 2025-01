Lecture Zen Résumer l'article

Grâce à un nouvel accord, Disney+ va pouvoir proposer ses films et ses productions françaises seulement neuf mois après leur sortie en salles. Un bouleversement total de la chronologie des médias, qui offre un avantage de taille à la plateforme de streaming, y compris face à Netflix.

Il s’agit d’un accord historique : le 29 janvier 2025, Disney+ a annoncé avoir signé un nouveau contrat qui rabat toutes les cartes de la chronologie des médias. Désormais, la plateforme de streaming pourra ainsi proposer ses films et ses productions françaises beaucoup plus tôt qu’auparavant : dès 9 mois après leur sortie en salles, contre 17 mois actuellement.

🎬 Disney va pouvoir diffuser ses films et des productions françaises sur sa plateforme de streaming 9 mois après leur sortie en salles, contre 17 actuellement, en échange d'investissements dans le cinéma tricolore, ont annoncé Disney et les représentants du 7e art #AFP pic.twitter.com/v7XpTVZfpu — Agence France-Presse (@afpfr) January 29, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Une nouvelle fenêtre de diffusion très avantageuse pour Disney+

Ce nouvel accord conclu avec les organisations du septième art (le BLIC, le BLOC et l’ARP) était attendu de longue date. Il s’accompagne évidemment de contreparties de taille. Pour réduire sa fenêtre de diffusion, Disney+ devra ainsi investir davantage dans le financement des productions françaises, durant les trois prochaines années. La plateforme de streaming devra donc reverser 25 % de son chiffre d’affaires net annuel généré en France à la création française et européenne, au cinéma et à la télévision, tout en participant financièrement à un minimum de 70 films, durant cette période. Cela multiplie donc par quatre l’investissement actuel de la firme américaine.

À titre de comparaison, Disney+ sera même plus avantagé que Netflix, qui doit se contenter d’une mise en ligne de ses films en streaming 15 mois après la sortie en salles, en investissant 4 % de son chiffre d’affaires dans le cinéma français. Canal+, lui, s’impose toujours comme une exception avec une diffusion possible dès 6 mois après la sortie dans les cinémas français, tandis que Prime Video et Max doivent toujours patienter 17 mois.

Canal+ face à ce nouvel accord // Source : Disney

Canal+, autrefois l’un des partenaires clés de Disney+, pourrait toutefois voir rouge dans cette affaire. Le premier financeur du cinéma français offre ainsi plus de 200 millions d’euros par an à la production de films, tandis que Disney+ se contente de 115 millions d’euros… sur trois ans. D’après Le Figaro, Maxime Saada, le président du groupe Canal+, a fondamentalement remis en cause ce nouvel accord en menaçant de réduire leurs investissements : « Si Disney est à 9 mois pour 35 millions d’euros, pour Canal+, il y a un sujet des 220 millions d’euros à 6 mois ». Voir un concurrent aussi proche de sa fenêtre de diffusion est évidemment une mauvaise nouvelle pour le groupe Canal.

Avec cette nouvelle chronologie des médias, des films comme Deadpool & Wolverine, sorti en juillet 2024, pourront être disponibles dès le mois d’avril 2025, sur Disney+. Autrefois, il aurait fallu attendre décembre 2025.

