Selon les recherches et les analyses d’un créateur de contenu, la taille des environnements jouables d’Elden Ring couvrirait une superficie équivalente à 15 km². Ce qui n’est pas si grand que cela.

La taille d’un jeu peut s’estimer de différentes manières. Cela peut être la place qu’il occupe sur l’espace de stockage (exprimée en Go), la durée de vie qu’il offre (exprimée en heures) ou, littéralement, la superficie qu’il occuperait à l’échelle de la vraie vie (exprimée en km²). Cette troisième unité de mesure vaut surtout pour les mondes ouverts, qui peuvent être plus ou moins grands.

Parmi les jeux en monde ouvert les plus massifs et impressionnants, on peut citer des références comme GTA V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou encore Elden Ring. Les trois proposent une superficie à peu près équivalente à 80 km². Il y a toutefois un hic concernant le RPG développé par FromSoftware : ces 80 km², qui grimpent à 100 si on ajoute les zones annexes souterraines, ne sont pas intégralement jouables — contrairement aux deux autres titres cités. Par conséquent, les chiffres ne sont pas bons et le créateur de contenu Addypalooza a voulu rétablir la vérité dans une vidéo publiée le 11 janvier 2025.

Elden Ring est petit, en fait

Les 80 km² attribués à Elden Ring viennent d’un sujet Reddit partagé peu après la sortie du jeu en 2022. L’utilisateur Lusty-Batch se servait d’une méthode simple — se fier à la taille du cheval et d’un pont — pour parvenir à une estimation. Sauf que son calcul, repris par beaucoup de médias, prend en compte toute la surface de la carte, y compris les zones maritimes (inaccessibles pour les joueuses et les joueurs).

Addypalooza s’appuie donc sur une méthode de calcul bien plus perfectionnée pour arriver à un résultat plus juste (il utilise toujours un pont, puis l’éditeur de niveau en 3D pour davantage de précision), en prenant soin d’écarter toutes les mers. Il arrive alors à une superficie de 26,39 km² (28,5 avec les souterrains). Cependant, ce n’est pas encore le bon chiffre.

La vraie superficie d’Elden Ring. // Source : Capture YouTube

En effet, les environnements d’Elden Ring, même débarrassés des mers, ont encore des zones injouables (certaines montagnes, par exemple). Addypalooza s’est donc amusé à passer en revue chaque région pour déterminer les territoires vraiment accessibles. Il arrive alors à une superficie de 15 km² en ajoutant — à la louche — les cavernes et autres petits donjons. On est très loin des 80 km² de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou encore de GTA V et, en réalité, il serait plus proche de la carte de Marvel’s Spider-Man 2.

Selon National Geographic, il n’existe que deux pays plus petits qu’Elden Ring : le Vatican (0,43 km²) et Monaco (2,02 km²) — oui, cette comparaison est un peu tirée par les cheveux. Le jeu vidéo de FromSoftware se placerait derrière Nauru (21 km²), ou au même niveau si on ajoute la surface de l’extension Shadow of the Erdtree (5,5 km² supplémentaires). Malgré cette superficie plus petite qu’on le croit, Elden Ring parvient néanmoins à offrir un sentiment de gigantisme assez inouï. Comme quoi, dans un jeu vidéo, il y a parfois un écart immense entre ce que l’on voit et ce qu’il est réellement possible de faire. En cela, la maîtrise de FromSoftware est totale.

