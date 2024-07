Lecture Zen Résumer l'article

Un ancien développeur ayant travaillé sur le DLC de GTA V a révélé pourquoi il avait été annulé. Le succès de GTA Online, très gourmand en ressources, a eu raison des ambitions de Rockstar Games.

Dans ce communiqué daté du 2 avril 2014, Rockstar Games évoquait encore « un DLC pour le mode histoire » de GTA V. Dix ans plus tard, les millions de fans n’en ont jamais vu la couleur, alors qu’il existe des preuves formelles de son existence (après la fuite du code source du jeu, notamment). Dans un entretien paru le 3 juillet sur la chaîne YouTube SanInPlay (1,27 million d’abonnés), Joseph Rubino, qui a travaillé sur le contenu, a dévoilé les raisons qui ont poussé le studio à tout annuler.

En charge de la cinématographie virtuelle, Joseph Rubino regrette bien évidemment la décision de Rockstar Games. D’autant que beaucoup d’argent avait déjà été dépensé pour que le DLC de GTA V voit le jour. Il explique : « Quand GTA Online est sorti, c’était tellement une vache à lait et les gens l’aimaient tellement, que c’était difficile d’argumenter sur le fait qu’un DLC solo pourrait rivaliser. » Rockstar Games aurait pu faire cohabiter les deux, mais n’a pas pris cette voie.

GTA V // Source : Rockstar Games

Le DLC de GTA V a été annulé à cause de GTA Online

Joseph Rubino indique que l’extension était terminée à environ 50 % quand Rockstar Games a décidé de mobiliser ses ressources sur d’autres chantiers (GTA Online, mais aussi Red Dead Redemption 2). « J’étais un peu aigri à l’époque, car je me disais, ‘Pourquoi les gars ? Ce truc est incroyable, continuons-le et finissons-le’, puis il a été annulé », se remémore-t-il, sachant qu’il était l’un des principaux moteurs du projet (d’où ses regrets légitimes). Depuis son lancement, GTA Online a reçu plus de 40 mises à jour. C’est colossal.

Ne plus voir cette pub

Le contenu additionnel de GTA V aurait été centré sur l’un des personnages les plus appréciés du jeu : Trevor, incarné par Steven Ogg. En avril dernier, via une discussion publiée sur la chaîne de Ned Luke, l’acteur avait d’ailleurs fait des révélations sur certaines séquences qu’il avait tournées. Il évoquait un Trevor qui travaillait sous couverture pour des agents fédéraux, dans une histoire comparée à « James Bond ». Bien sûr, Michael et Franklin, les autres héros, auraient été là aussi.

Avec une pointe de déception supplémentaire, Joseph Rubino ne fait finalement que confirmer des propos d’Imran Sarwar, directeur du design chez Rocsktar North. Il confiait en 2015 (via IGN) : « Pour le moment, on se focalise sur GTA Online, qui a dépassé nos attentes. Nous avons tous les membres clés de l’équipe qui a lancé GTA V sur GTA Online, à temps plein. La communauté que nous avons générée est immense et grandit chaque jour, et nous avons tellement d’idées à intégrer. » Nul doute que Rockstar Games aurait quand même pu faire plaisir à celles et ceux qui préfèrent les aventures solo.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+