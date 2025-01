Lecture Zen Résumer l'article

Assassin’s Creed Shadows sera l’occasion pour Ubisoft de lancer Assassin’s Creed Infinity, un hub à l’origine prometteur, devenu une simple interface.

Il y a quatre ans, Ubisoft dévoilait Assassin’s Creed Infinity en nous promettant monts et merveilles. On imaginait alors se balader dans un monde en 3D, depuis lequel on pouvait accéder aux épisodes de la saga dont on est propriétaire (avec quelques fonctionnalités en plus). À quelques semaines de la sortie d’Assassin’s Creed Shadows, le futur épisode que Numerama a pu essayer en avant-première, la firme française lève enfin le voile sur ce projet. Et on va pouvoir raviser nos attentes.

Désormais baptisé Animus Hub, Assassin’s Creed Infinity prend à l’arrivée la forme d’une nouvelle interface — certes jolie — des jeux. Ce n’est pas un launcher indépendant, puisque Animus Hub sera intégré à Assassin’s Creed Shadows. Comme on peut le découvrir dans un article publié le 23 janvier sur Eurogamer, il se compose de quatre onglets : Memories (souvenirs), Projects (des missions en jeu), Échange (récompenses) et Vault (coffre).

Les ongles de l’Animus Hub // Source : Ubisoft (via Eurogamer)

Assassin’s Creed Shadows introduit la nouvelle interface Animus Hub

Assassin’s Creed Shadows ne sera pas le seul à hériter du Animus Hub. Ubisoft entend ainsi mettre à jour les jeux de la phase 2 — Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Valhalla et Assassin’s Creed Mirage. Bien sûr, tous les futurs titres à paraître seront concernés, mais pas les plus anciens.

In fine, l’objectif premier du Animus Hub sera de pouvoir lancer un jeu Assassin’s Creed depuis un autre — à condition qu’ils soient installés sur la même plateforme de jeu. Le tout passera par une frise chronologique affichée dans l’onglet Memories. La productrice André-Anne Boisvert promet « un chemin direct », ce que n’aurait pas permis un launcher — « Si nous ne pouvons pas vous amener directement dans vos jeux, alors c’est un échec. L’Animus Hub doit donc être une expérience fluide pour tout le monde. » Un petit monde en 3D avec déplacements libres aurait certainement occasionné des frictions.

Une boutique dans l’Animus Hub, mais sans microtransaction // Source : Ubisoft (via Eurogamer)

Bon point quand même : en sélectionner l’option « Continuer », l’Animus Hub fournira des informations sur la mission, les quêtes et les objectifs en cours. À condition que la navigation soit fluide, c’est plutôt bien pensé.

Voici les autres onglets de l’Animus Hub :

Projects : un recueil de missions additionnelles pour débloquer des récompenses, ainsi que du contenu narratif pour l’histoire moderne. Ubisoft évoque des Anomalies à étudier dans les jeux, sachant qu’il y aura un temps limité pour les terminer.

Vault : là où se trouveront tous les contenus narratifs de l’histoire moderne (textes, images, vidéos…). Assassin’s Creed Shadows sera d’ailleurs le point de départ d’un nouvel arc, articulé autour d’une version inédite de l’Animus (Animus Ego).

Exchange : grosso modo une boutique dans laquelle on peut dépenser les récompenses obtenues avec les missions de Projects (des Clés). Y aura-t-il des microtransactions ? « Tout sera gratuit dans le Animus Hub », promet André-Anne Boisvert. On ne pourra pas y dépenser son argent.

L’Animus Hub est éloigné de l’idée que l’on se faisait d’Assassin’s Creed Infinity, et le fantasme d’une plateforme comparable à un métavers. Mais Ubisoft entend le faire durer dans le temps, avec des évolutions bien senties. « L’Animus Hub n’est pas quelque chose qu’on lance et qu’on va abandonner ensuite. Notre objectif est de fournir des histoires modernes cohérentes et consistantes, qui vont lier l’ensemble de l’univers Assassin’s Creed. On vise à créer des histoires et des phases de gameplay dans lesquelles les fans pourront se lancer à l’envi, et le hub continuera d’évoluer grâce à des mises à jour », fait savoir André-Anne Boisvert.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+