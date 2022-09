Ubisoft a donné quelques détails sur Assassin’s Creed Infinity, qui incarnera le futur de sa saga phare. Il s’agira bien d’une plateforme permettant d’accéder à diverses expériences situées dans l’univers.

À l’occasion sa conférence Forward tenue le samedi 10 septembre 2022, Ubisoft a évoqué l’avenir de la marque Assassin’s Creed. Outre la première bande-annonce d’Assassin’s Creed Mirage (attendu pour 2023), la firme française a partagé de plus amples détails sur Assassin’s Creed Infinity — projet ambitieux révélé en juillet 2021.

Marc-Alexis Côté, producteur de la saga, a dessiné les contours d’Assassin’s Creed Infinity. Comme on le pressentait, il ne s’agira pas d’un jeu, mais d’une plateforme qui permettra d’accéder à diverses expériences situées dans l’univers Assassin’s Creed. Ubisoft a insisté sur le fait que l’objectif est de permettre aux joueuses et aux joueurs de découvrir plusieurs contextes historiques, reproduits avec certaines libertés.

Assassin’s Creed Infinity est très, très prometteur

Dans les colonnes d’IGN, on découvre qu’Assassin’s Creed Infinity sera tout à la fois :

Un moyen de réunir plusieurs jeux premium de différents genres et de différentes tailles ;

Un accès à un mode multijoueur qui couvrira toutes les ères de la franchise ;

Un endroit qui fera évoluer l’intrigue située de nos jours.

Le dernier point est intéressant, dans le sens où c’est bien lui qui pourrait tout lier ensemble. On peut tout à fait imaginer un hub virtuel, situé dans un environnement 3D, où on pourrait se balader librement et choisir une époque associée à un jeu Assassin’s Creed. Si vous le possédez, vous pourrez alors y accéder. Assassin’s Creed Infinity serait ainsi une sorte de Steam 2.0, où les jeux ne seraient plus montrés dans une simple bibliothèque. Bien sûr, il ne fera qu’évoluer avec le temps, grâce à des mises à jour gratuites comme payantes.

Deux jeux Assassin’s Creed faisant partie d’Infinity ont déjà été dévoilés : Codename Red et Codename Hexe. Le premier reprendra la formule Origins, Odyssey et Valhalla (soit un RPG copieux) et la situera dans le Japon féodal. De son côté, Codename Hexe amènera la saga dans un genre inédit. « Vous pourrez acheter Codename Red au format physique. Mais la première chose que vous verrez en le lançant est le hub Infinity qui rend tout cohérent. Et vous pourrez aussi acquérir Codename Hexe. Nous concevons toujours les mêmes jeux, mais ils seront connectés d’une manière différente. Et si vous êtes est train de jouer à Red, vous verrez que Hexe est disponible en tant que souvenir à explorer », indique Marc-Alexis Côté.

Durant la présentation, Marc-Alexis Côté a quand même confié : « Nous sommes en train de réfléchir sur comment nous pourrions intégrer une expérience multijoueur indépendante au sein de l’univers Assassin’s Creed. » Une preuve que tout n’est pas encore tout à fait carré du côté d’Ubisoft, qui ne devra pas se louper avec ce projet très prometteur. Il rappelle Fortnite dans cet objectif de proposer une plateforme de divertissement, et il faudra un suivi au moins aussi perfectionné pour que ce soit une réussite. L’ADN d’Assassin’s Creed se prête plutôt bien à l’exercice, mais encore faut-il que les développeurs travaillent de concert pour que tout fonctionne comme espéré.