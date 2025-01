Lecture Zen Résumer l'article

Disponible en accès anticipé, le jeu vidéo Fortune’s Run a désormais un avenir incertain. La personne en charge de son développement a annoncé devoir purger une peine de prison.

C’est l’histoire d’un jeu vidéo qui ne connaîtra peut-être jamais sa version définitive. Lancé en accès anticipé en septembre 2023 pour moins de 20 €, Fortune’s Run, mix entre RPG et FPS, a vite capté l’attention des férus d’expérience à l’ancienne et de graphismes pixelisés. Inspiré de sagas majeures comme Deus Ex ou Metal Gear Solid, avec un zeste d’Half-Life et de Doom, Fortune’s Run dispose désormais d’un avenir très, très incertain, pour une raison étonnante.

Dans un communiqué publié le 15 janvier sur Steam, Dizzie, désormais seule personne à travailler sur le jeu, fait preuve d’une transparence inouïe en annonçant devoir purger une peine de prison de trois ans. « C’est une longue histoire, mais j’ai eu une tout autre vie avant d’être développeur, et ce n’était pas très bien. Mon affaire a cinq ans désormais, et j’ai eu des procédures judiciaires pendant que je travaillais sur le jeu. C’est malheureux, mais ce sont les conséquences de mes actes », peut-on lire.

Fortune’s Run // Source : Steam

Pour voir la fin de Fortune’s Run, il faudra patienter longtemps

Dizzie ne rentre pas dans les détails de ses méfaits liés à un passé violent, faisant quand même savoir qu’il ne s’agit pas d’un « crime sexuel ». Toutefois, le développement de Fortune’s Run ne serait pas totalement mort, d’après ses dires — « Le développement sera interrompu jusqu’à ma libération. Je sais que beaucoup d’entre vous seront déçus mais merci de comprendre qu’il n’y a rien que je puisse faire (…). Je tiens à souligner que je ne suis plus dans une situation financière précaire, comme le jeu s’est bien vendu, je vais donc être en mesure de payer mes factures quand je sortirai. »

Dizzie pourrait donc quand même achever Fortune’s Run après avoir purgé sa peine, d’autant qu’il n’y aurait plus énormément de contenus à produire.

« J’aimerais beaucoup le finir, mais je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je vais faire de mon mieux, car j’adore ce jeu et je veux vraiment le finir. Vraiment, je veux juste le finir », promet Dizzie à celles et ceux qui ont soutenu financièrement Fortune’s Run, d’une manière ou d’une autre (il y a un Patreon qui génère plus de 200 € par mois). D’ailleurs, une grosse mise à jour a été déployée le 15 janvier, preuve de la bonne foi de Dizzie.

À noter que Fortune’s Run n’en est pas à son premier tumulte surprenant. À l’origine, il était développé par deux personnes : Dizzie et sa femme, laquelle a dû se remettre d’une opération qui s’est semble-t-il mal déroulée — « Elle était très malade et a failli mourir ». « Une fois remise, elle a décidé qu’elle n’était plus intéressée par le développement », indique Dizzie, qui précise qu’elle n’est en aucun cas impliquée dans son affaire judiciaire (elle a eu lieu avant leur rencontre). Cette raison, très personnelle, avait déjà mis un sacré frein à la production de Fortune’s Run : en juillet 2024, Dizzie évoquait un retard conséquent pour prioriser la santé de sa femme.

