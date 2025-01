Lecture Zen Résumer l'article

Applaudi de toutes parts et auréolé du titre de GOTY 2024, Astro Bot a reçu les éloges inattendus de Reggie Fils-Aimé, l’ex-boss de Nintendo of America.

Quand Reggie Fils-Aimé s’assoit à une table ou participer à un événement public pour s’exprimer, on l’écoute. Pendant plus de quinze ans, il a été le visage de Nintendo of America, prenant rapidement la présidence avant de lâcher les rênes à Doug Bowser en 2019. À l’occasion de la cérémonie des New York Game Awards, l’intéressé a donné son avis, non pas sur la Switch 2, mais sur Astro Bot.

Et Reggie Fils-Aimé n’a pas tari d’éloges sur le jeu de plateforme exclusif à la PlayStation 5 (via Eurogamer le 22 janvier) : « Je dois bien l’admettre. Astro Bot a presque surpassé Nintendo à son propre jeu. » Il est difficile de recevoir un meilleur compliment pour le studio qui a développé Astro Bot, emmené par le Français Nicolas Doucet. Les Mario sont les références du genre plateforme : être cité à leurs côtés est signe d’excellence.

Astro Bot a reçu le meilleur compliment possible

On ne peut qu’être d’accord avec Reggie Fils-Aimé. Numerama avait titré le test d’Astro Bot : « Astro Bot est le Super Mario de la PS5 ». On avait même écrit : « Il y a de l’inventivité à tous les étages et on se demanderait presque s’il n’y a pas écrit Nintendo, pour ne pas dire Super Mario Bros., sur la boîte. » Indirectement, Reggie Fils-Aimé nous paraphrase.

Ces louanges ultra-méritées appuient un peu plus la réussite d’Astro Bot, monument de générosité qui rend astucieusement hommage à toutes les sagas liées à PlayStation. Il est le jeu vidéo dans ce qu’il est de plus pur et plus noble, capable de captiver les petits avec son gameplay accessible, suffisamment malin pour que les grands s’y amusent aussi, en quête des références. Astro Bot affiche un score Metacritic de 94 sur 100 (pour la presse), et une moyenne de 9,2 sur 10 de la part des joueuses et des joueurs.

Astro Bot a aussi fait l’unanimité lors des cérémonies, jusqu’à remporter le sacre suprême : le titre du jeu de l’année lors de la soirée des The Game Awards en décembre 2024. Un sacre qu’il vient aussi de valider lors des New York Game Awards 2025. On ne peut donc qu’encourager les propriétaires d’une PlayStation 5 à se ruer sur Astro Bot : un tel plébiscite mérite d’être accompagné d’un succès commercial. Le robot Astro, qui a tout pour être une mascotte durable de PlayStation (enfin ?), mérite d’autres aventures et, pourquoi pas, une carrière à la Mario.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+