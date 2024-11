Lecture Zen Résumer l'article

Les nommés à la cérémonie des The Game Awards 2024 ont été annoncés. Comme chaque année, des favoris se dégagent, mais le choix le moins clivant serait de sacrer le formidable Astro Bot.

On connaît désormais la liste des jeux nommés au GOTY, dans le cadre de la cérémonie des The Game Awards 2024 — qui sera diffusée le 12 décembre. Ils sont six à pouvoir prétendre au titre de jeu de l’année, succédant alors à Baldur’s Gate 3.

Comme toujours, des favoris sortent du lot. Il y en a deux cette année : Astro Bot et Final Fantasy VII Rebirth, qui comptent sept nominations chacun. Mais attention à Elden Ring: Shadow of the Erdtree, qui pourrait être le premier DLC sacré, ou à Metaphor: ReFantazio. Notons aussi la citation de Balatro.

Deux grands favoris pour le titre de jeu de l’année 2024

Le grand favori numéro 1 : Astro Bot (PS5)

Astro Bot // Source : Capture PS5

Astro Bot, c’est le bonheur à l’état but. Astro Bot, c’est du jeu vidéo dans ce qu’il a de plus généreux. Astro Bot, c’est un hommage à un héritage qui a marqué plusieurs générations. Il y a mille et une raisons de sacrer cette exclusivité PS5, qui bénéficie tout à la fois d’un soin inouï et d’une ribambelle d’idées pour captiver. C’est simple : si Astro Bot portait une salopette bleue et une casquette rouge, il n’y aurait strictement aucun débat.

Sa note sur Numerama : 9 sur 10.

Son score Metacritic : 94 sur 100.

Son nombre de nominations : 7.

Ses chances de gagner : très élevées.

9/10 Astro Bot Lire le test 53,49 € sur Leclerc 59,99 € sur Fnac Points forts Des idées plein la besace

Le soin du détail

Le casting de bonhommes Points faibles Un rappel que la DualSense est trop sous-exploitée

Pas de mode multi

Le 100 % est vite plié pour les habitués

Le grand favori numéro 2 : Final Fantasy VII Rebirth (PS5)

Final Fantasy VII Rebirth // Source : Capture PS5

Final Fantasy VII Rebirth a de sacrés arguments à faire valoir dans la course au GOTY, à commencer par cet élan de nostalgie qui porte cette réinvention d’un RPG culte. Il y a des défauts évidents (les mini-jeux à outrance, le remplissage des zones ouvertes…), mais ce deuxième chapitre d’un remake ambitieux rappelle à quel point Final Fantasy VII est une œuvre majuscule. Les enjeux et les personnages n’ont pas vieilli. Contrairement aux fans, qui attendent déjà la conclusion avec beaucoup d’impatience.

Sa note sur Numerama : 9 sur 10.

Son score Metacritic : 92 sur 100.

Son nombre de nominations : 7.

Ses chances de gagner : très élevées.

9/10 Final Fantasy VII Rebirth Lire le test 69,99 € sur Amazon Points forts La puissance de la nostalgie

Histoire, personnages, moments forts… Rien n’a veilli

Système de combat d’une profondeur inouïe Points faibles Ces mini-jeux vraiment agaçants

Les phases d’escalade d’un ridicule sidérant

Du remplissage dans les zones ouvertes

Le gros DLC qui ne doit pas gagner : Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Elden Ring: Shadow of the Erdtree // Source : Capture PS5

On a adoré retourner dans Elden Ring grâce à Shadow of the Erdtree, extension incroyable d’un jeu incroyable. Mais le DLC ne mérite pas d’être titré pour des raisons évidentes : il n’est que le prolongement d’un jeu déjà titré en 2022 (et sans contestation possible à l’époque). Donner le GOTY à Shadow of the Erdtree aurait un sérieux goût de déjà-vu, sachant que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vraie suite pour le coup, ne l’a pas remporté l’an dernier. Ce serait aussi insultant pour les précédentes extensions époustouflantes qui n’ont pas eu cette chance (exemple : Blood & Wine de The Witcher 3: Wild Hunt).

Sa note sur Numerama : 10 sur 10.

Son score Metacritic : 94 sur 100.

Son nombre de nominations : 4.

Ses chances de gagner : élevées (hélas).

10/10 Elden Ring: Shadow of the Erdtree Lire le test 69,99 € sur Steam Points forts Direction artistique incroyable

L’architecture des niveaux

Un contenu dense, riche et rempli de secrets Points faibles Les conditions d’accès

Casting de boss déséquilibré

Toujours trop cryptique

Le challenger à ne pas négliger : Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5, Xbox Series, PC)

Metaphor: ReFantazio // Source : Sega

Attention à ce Metaphor: ReFantazio, qui empile les qualités et fait l’unanimité auprès des aficionados de RPG japonais. Aboutissement de la formule Persona, Metaphor: ReFantazio associe un gameplay peaufiné à l’extrême, une direction artistique éblouissante et des thématiques bien traitées. S’il coiffe les favoris au poteau pour le GOTY, il ne faudra vraiment pas faire les étonnés. Et ce serait amplement mérité.

Sa note sur Numerama : non testé.

Son score Metacritic : 94 sur 100.

Son nombre de nominations : 6.

Ses chances de gagner : élevées.

La grosse cote : Black Myth Wukong (PS5, PC)

Black Myth: Wukong // Source : Capture PS5

Succès commercial immense en raison d’un soutien indéfectible de la Chine, Black Myth Wukong est une relecture de La Pérégrination vers l’Ouest, monument de la littérature asiatique. Sa science du combat et sa direction artistique parlent pour lui, mais le studio Game Science, représentant de la nouvelle vague asiatique à prendre au sérieux, en a sans doute trop fait. Il n’empêche que Black Myth Wukong a tout un pays, et une poignée d’admirateurs, derrière lui.

Sa note sur Numerama : 6 sur 10.

Son score Metacritic : 81 sur 100.

Son nombre de nominations : 4.

Ses chances de gagner : modérées.

6/10 Black Myth: Wukong Lire le test Il n’y a pas d’offres pour le moment Points forts Direction artistique à tomber

Un gameplay avec une certaine patate

Contenu généreux Points faibles Équilibrage douteux

Optimisation PS5 à revoir

Architecture des environnements infernal

L’invité-surprise : Balatro (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, iOS, Android)

Balatro // Source : Capture PS5

Il y a toujours une petite surprise parmi les prétendants. Cette année, c’est donc Balatro, qui s’approprie les règles du poker pour en faire un jeu de cartes terriblement addictif. Sa présence ici n’est pas le fruit du hasard, puisque Balatro captive des milliers et des milliers de joueuses et de joueurs depuis son lancement. Cette nomination est déjà une sacrée récompense pour le développeur LocalThunk. Mais on l’imagine plutôt triompher dans la catégorie du meilleur jeu indépendant.

Sa note sur Numerama : non noté.

Son score Metacritic : 90 sur 100.

Son nombre de nominations : 5.

Ses chances de gagner : faibles.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+