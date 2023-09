Mario Kart Tour, adaptation mobile des célèbres jeux de course de Nintendo, ne recevra plus aucun contenu inédit après octobre 2023. La fin d’un long calvaire de 4 ans.

7 septembre 2016 : Shigeru Miyamoto, figure emblématique de Nintendo, monte sur la scène d’Apple pour officialiser l’arrivée de Mario sur iOS. À l’époque, on a des étoiles plein les yeux. 7 ans plus tard, alors que la firme de Cupertino d’apprêter à dévoiler sa gamme d’iPhone 15, il ne reste plus grand-chose de cette annonce retentissante, sinon d’immenses regrets. Dernière preuve en date : Mario Kart Tour ne recevra bientôt plus aucun contenu inédit.

Dans un article publié le 11 septembre 2023, Video Games Chronicle annonce que les joueuses et les joueurs ont reçu la notification suivante : « Aucun nouveau circuit, pilote, kart ou planeur ne sera ajouté au Battle Tour à compter du 4 octobre 2023. » Nintendo précise quand même qu’il espère qu’on « continuera de jouer à Mario Kart Tour ».

Mario Kart Tour ne disparait pas, mais est à l’agonie

A priori, et contrairement à Dr. Mario World et Miitomo, Mario Kart Tour ne disparaîtra pas de l’App Store et du Google Play Store. En revanche, il y a fort à parier qu’il sera de moins en moins joué. Il faut se rappeler qu’il a été lancé dans un immense torrent de controverses, avec un modèle économique plus que douteux nous forçant à dépenser beaucoup trop d’argent. Certains ont encore en mémoire ce pass mensuel à 5,49 €, qui permettait de débloquer la vitesse 200cc ou de jouer au vrai mode multijoueur. Ou encore ces packs à plus de 40 € pour obtenir certains personnages.

À cette économie aberrante s’ajoutait l’absence de courses entre humains au lancement : on jouait contre des bots, ce qui ne rendait pas le gameplay très intéressant. Bref, Nintendo s’est mis plusieurs bâtons dans les roues pour installer durablement Mario Kart Tour et, après quatre ans, le jeu va tomber d’oubli. Dans le secteur du jeu mobile, où les mastodontes tiennent longtemps (Candy Crush et Pokémon Go, au hasard), cette longévité est riquiqui.

Finalement, Mario Kart Tour ne fait que symboliser une nouvelle fois la maladresse de Nintendo, qui n’a jamais vraiment trouvé une formule gagnante pour s’imposer avec ces licences déclinées sur smartphone. De 2016 (avec Super Mario Run) à 2019 (avec Mario Kart Tour), la firme nippone a enchaîné les sorties. Depuis, c’est comme si rien n’avait réellement existé (ils sont à peine mentionnés dans le dernier bilan financier).

« Nous ne cherchons pas nécessairement à continuer à lancer de nombreuses nouvelles applications pour le marché mobile », déclarait d’ailleurs Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, en mai 2020. Dans un article publié en août 2023, Mobile Gamer indique que Nintendo n’a engendré que 1,5 milliard de dollars avec ses jeux mobiles depuis 2016 — dont plus de la moitié est attribuée à Fire Emblem Heroes. À titre de comparaison, Pokémon Go a rapporté 2 milliards à lui seul, en deux ans.

