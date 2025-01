Lecture Zen Résumer l'article

Lucasfilm et Disney proposeront-ils une suite à Skeleton Crew, dont la première saison s’achève mi-janvier ? La production reste prudente, mais le réalisateur et le scénariste désirent poursuivre. On fait le point, trois mois avant la Star Wars Celebration, qui est souvent le moment choisi pour parler de l’avenir de la saga.

On y est : mercredi 15 janvier marquera l’épilogue de la première saison de Skeleton Crew, avec la sortie du huitième épisode sur Disney+. Que va-t-il advenir de Neel, Wim, KB et Fern ? Qui est vraiment Jod Na Nawood (Jude Law) et quelles sont ses véritables intentions ? Et, surtout, aura-t-on droit à une saison 2 de Skeleton Crew ?

Beaucoup de questions, donc, mais pas encore de réponses à donner à chaque fois. Le dernier épisode devrait opportunément en résoudre plusieurs. Celles qui demeureront encore en suspens à l’issue de la diffusion pourraient être traitées bien plus tard, dans une nouvelle saison. Mais encore faut-il qu’elle soit confirmée.

Que sait-on de la saison 2 de Skeleton Crew ? A-t-on une date de sortie ?

En date du 13 janvier, Disney et Lucasfilm n’ont pas décidé de continuer les aventures de Neel, Wim, KB et Fern dans une saison 2. Fin décembre, le coprésident de Disney Entertainment, Alan Bergman, confiait à Vulture qu’il était trop tôt pour parler de l’avenir de Skeleton Crew — la série était alors en pleine diffusion.

« Skeleton Crew est en cours de réalisation, nous verrons bien », disait-il « Nous avons constaté une certaine croissance. Nous verrons comment ça se passe. […] Les critiques ont été excellentes pour Skeleton Crew [Numerama aussi a bien apprécié, NDLR], alors nous verrons comment tout cela se passe au fur et à mesure. »

Les quatre enfants, et le curieux personnage de Jod Na Nawood. // Source : Disney+

Une série Star Wars destinée aux enfants, puis aux ados ?

Du côté du réalisateur Jon Watts et du scénariste Christopher Ford, cités par Première le 31 décembre, les propos sont encourageants. Les deux ont dit vouloir « continuer à suivre ces enfants, de les voir grandir ». D’ailleurs, cette suite pourrait ne pas arriver immédiatement, mais dans quelques années, pour raconter une autre tranche de vie.

« On n’est pas dans l’idée de filmer rapidement la suite, […]. Au contraire, on veut les retrouver quand ils auront un peu grandi. Cette première saison montre ce qu’ils font à cet âge. On aimerait pouvoir faire un saut dans le temps pour voir ce qu’ils sont devenus et comment ils ont changé, en vieillissant un peu… », ont-ils ajouté.

On pourrait donc se retrouver avec une saison 2 un peu plus « mature », en tout cas qui s’intéresse cette fois à ce que c’est d’être un adolescent dans la galaxie Star Wars. La première saison glissait quelques problématiques en lien avec l’enfance (l’exposition aux écrans, l’absence des parents, ou bien les frictions entre les garçons et les filles).

Il y a des vilains au look de pirate dans Skeleton Crew. // Source : Lucasfilm

Une annonce en parallèle de nouvelles infos sur Andor et Ahsoka saison 2 ?

Si des décisions doivent prochainement être annoncées, peut-être Lucasfilm attendra-t-il la Star Wars Celebration au Japon, du 18 au 20 avril 2025. Ce grand rendez-vous pour les fans de Star Wars sera la meilleure opportunité de une grande visibilité aux annonces sur les saisons 2 d’Andor, d’Ahsoka et, peut-être, de Skeleton Crew.

