La série Territory, avec Anna Torv et Sam Corlett, nous plonge dans l’Outback australien le plus hostile. Déjà un énorme succès sur Netflix.

Parfois, le classement des séries Netflix prend tout le monde de cours avec des œuvres qui ont été très peu teasées en amont. C’était le cas pour la série de fantasy Ronya. En cet automne 2024, c’est une série avec Anna Torv qui crée la surprise, en se hissant au top 1 de la plateforme de streaming, alors que personne n’en avait entendu parler auparavant.

De quoi parle Territory ?

Territory (anciennement appelée Desert King pendant la production) prend des airs de western, mais elle ne se passe pas du tout dans « l’Ouest », aux États-Unis : tout a lieu en Australie. Elle se situe plus précisément dans une région appelée l’Outback australien. Si l’Australie vous semble déjà hostile en raison de sa faune effrayante, souvent aperçue sur TikTok, vous n’avez encore rien vu. Car l’Outback désigne l’arrière-pays, où l’on trouve une faible densité d’habitants — moins de 5 % de la population australienne. Et pour cause, dans cette sorte de désert, le climat est dit « semi-aride ».

Dans l’Outback australien, donc, Territory raconte l’histoire de Marianne Station, un ranch — présenté comme la plus grande exploitation bovine du monde — qui perd son principal héritier, ce qui déclenche une violente guerre de succession. La famille Lawson va donc se déchirer, en plus de se confronter à d’autres rivaux extérieurs : des barons du bétail concurrents, des gangsters du désert, des habitants, des milliardaires.

En soi, Territory appartient plutôt à la catégorie « néo-western », c’est-à-dire qu’elle en reprend certains thèmes et codes, sans s’inscrire pleinement dans le genre du western.

Les raisons du succès très soudain de la série ne sont pas difficiles à identifier : elle fait partie de ces productions qui cochent la plupart des cases d’une œuvre que l’on veut binger. En effet, il y a une (grosse) dose d’action, mais aussi du drame familial, de l’amour, des trahisons, des mystères en suspens, ainsi que différentes factions rivales. On perçoit facilement un mélange entre Game of Thrones, Succession et Yellowstone. Même si les épisodes durent une heure, il n’y en a que six : autant dire que Territory est parfaitement calibrée pour être une réussite.

Combien d’épisodes ?

Territory compte 6 épisodes d’une heure (environ) chacun.

Au casting

La série est portée par Anna Torv, héroïne de Fringe et récemment vue dans The Last of Us ; et par Sam Corlett, découvert dans Vikings : Valhalla. Il y a également Philippa Northeast, Robert Taylor (déjà aperçu dans un autre western : Longmire), Michael Dorman, Sara Wiseman.

Vers une saison 2 pour Territory ?

Territory n’est pas présentée comme une série limitée / mini-série, elle a donc potentiellement des chances de renouvellement. D’autant qu’elle semble déjà être un succès — tant du côté audience que critique. Ce type de saga, entre western et drama familial, quand elle fidélise, peut devenir juteuse : Yellowstone compte de nombreuses saisons et plusieurs spin-offs, en plus d’être devenue un monument. Heartland, qui existe depuis 2007, compte 17 saisons. On imagine mal Netflix ne pas capitaliser sur une nouvelle saga à succès.

