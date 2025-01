Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la Switch 2 est victime de fuites insistantes, Nintendo se terre toujours dans le silence. Il faut prendre la parole, car la situation tourne vraiment au ridicule.

Nintendo a promis qu’il présentera sa future console, celle qui succèdera à la Switch, avant le 31 mars 2025. Mais, depuis quelques semaines, on assiste à une déferlante de fuites et rumeurs, certaines plus crédibles et pertinentes que d’autres. Dernière en date ? Un jeu de photos du futur Joy-Con qui équipera celle qui devrait s’appeler la Switch 2, avec la même philosophie que la précédente (une tablette sur laquelle viennent se greffer deux petites manettes, avec un dock pour la relier au téléviseur).

Cette énième fuite provient du forum chinois Baidu Tieba, et s’il convient de prendre les images avec des pincettes, certains observateurs ont remarqué un numéro de série. Un numéro de série qui peut être vérifié sur le site de Nintendo, comme le démontre le créateur de contenu Nintendo Prime dans un tweet publié le 5 janvier. En somme, ce Joy-Con lié à la Switch 2 est réel.

Un Joy-Con de la Switch 2 // Source : Reddit

Nintendo ne peut plus être silencieux sur la Switch 2

Le Joy-Con en question est beaucoup plus grand que celui de la Switch, ce qui confirme que les mensurations de la Switch 2 seront bien plus importantes (un détail que l’on savait déjà d’un précédent leak). En plus d’être magnétique, il semble être équipé d’un mystérieux port optique, dont la fonction est encore inconnue. Nintendo est célèbre pour ses concepts novateurs et cette nouveauté pourrait offrir des possibilités inédites de gameplay. On rappelle que les premiers Joy-Con sont déjà bardés de technologies (vibrations HD, gyroscope, capteur infrarouge…).

Face à cette déferlante d’informations de sources non officielles, Nintendo ne peut plus se permettre de rester silencieux. La situation est en train de virer au ridicule, avec un constructeur qui fait la politique de l’autruche alors que son futur produit phare est victime de fuites incessantes — ce qui gâche énormément de surprises. Pour une entreprise dont la mascotte est un plombier, il serait grand temps de colmater les fuites en prenant la parole.

D’autant qu’il y a encore de nombreux détails à communiquer. Si le hardware de la Switch 2 n’a presque plus aucun secret (la puissance graphique reste inconnue), toute la partie logicielle reste à dévoiler. On pense à l’interface (qui devra être modernisée par rapport à celle de la Switch), au catalogue de lancement ou encore à la manière dont fonctionnera la rétrocompatibilité. Nintendo doit rassurer sur ces points cruciaux, mais il ne peut plus se permettre de laisser les autres parler éternellement à sa place.

