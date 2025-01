Lecture Zen Résumer l'article

L’abonnement Standard avec pubs de Disney+ est à 2 euros par mois pendant un an. Une offre jamais vue auparavant, alors que Disney+ a quitté toutes les offres Canal.

Disney+ tente un coup dès le début de l’année : la meilleure promotion jamais vue. Au lieu de 5,99 euros par mois, son abonnement SVoD le moins cher passe à 1,99 euro par mois, pour un an. Début de la promotion ce vendredi 3 janvier.

Disney+ Standard avec publicités à 2 euros par mois

C’est aussi cher que le forfait Free à 2 euros : l’abonnement Standard avec pub est à 1,99 euro par mois, pendant un an. Ce qui fait qu’à l’année, l’abonnement est à 23,88 euros, au lieu de 71,88 euros habituellement.

Pour rappel, cette offre permet de profiter de tout le catalogue Disney+ en Dolby Audio 5.1 et en 1080p. Cependant, il y a de la publicité avant et pendant la lecture des contenus. Comme Netflix ou Prime Video, Disney+ propose une offre abordable, mais qui a ce revers.

Disney+ va limiter le partage de compte. // Source : Disney+ / Numerama

La promotion est disponible à partir du vendredi 3 janvier et jusqu’au 21 janvier prochain. L’abonnement peut être souscrit sans engagement et le tarif promotionnel est valable pendant 12 mois. Disney+ a déjà été proposé à 2 euros par mois par le passé, mais ce n’était que pour un mois : c’est la première fois que la plateforme propose une offre aussi intéressante.

Disney+ a perdu beaucoup d’abonnés

Depuis le 1er janvier, Disney+ est parti des offres de Canal+. Ce qui signifie que pour voir les derniers films et séries Disney, il faut obligatoirement souscrire à la plateforme de SVoD. Ainsi, beaucoup d’abonnés à Disney+ via Canal+ n’ont plus accès aux contenus du service depuis deux jours. Avec cette offre, Disney+ tente de les convaincre de s’abonner, à un prix très intéressant.

Le problème, c’est qu’avec le départ de Canal+, l’arrivée des films Disney après leur sortie en salle est retardée. Par l’intermédiaire de Canal+, Disney pouvait les proposer six mois après leur sortie. Désormais, il faut attendre 17 mois. Ce qui fait que Mufasa : Le Roi Lion ne devrait être disponible sur Disney+ qu’en mai 2026. Pour remédier à ça, Disney va devoir convaincre les autorités publiques d’être plus souples sur la chronologie des médias, en investissant dans la création française.

L’autre problème, c’est qu’en quatre ans, Disney+ a doublé le prix de son abonnement. En 2020, il était à 6,99 euros par mois. Sauf que cette offre (quatre écrans, qualité 4K HDR) est depuis vendue à 13,99 euros par mois. De quoi faire fuir les abonnés vers d’autres services. Là encore, Disney+ souhaite faire revenir ces clients, au moins pour un an.

L’astuce pour éviter le plus possible les publicités sur Disney+

Comme le fait remarquer Frandroid, les comptes pour enfants (mode Junior) sur Disney+ n’ont pas de publicités. Alors si vous voulez regarder des films et séries sans publicités, vous pouvez utiliser un compte Junior. Attention toutefois : il n’y a que des contenus adaptés à tous les publics. Exit tous les Marvel et autres Star Wars.

Soul // Source : Disney/Pixar

Si vous avez des enfants en bas âge, l’abonnement Standard avec pub à 2 euros est une belle offre pour démarrer l’année. La plateforme a beaucoup de séries d’animation pour les enfants et ils n’auront pas de publicité.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !