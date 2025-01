Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’abonnement à la plateforme de streaming Disney+ n’a jamais été aussi peu cher. Attention, si vous n’avez pas déjà souscrit à l’offre, la formule repasse bientôt à son prix habituel.

C’est quoi, cette promotion sur Disney+ ?

Depuis le 3 janvier 2025, la plateforme de streaming Disney+ propose une offre à un prix défiant toute concurrence, de seulement 1,99 € par mois pendant un an (soit exactement 23,88 €). Cette offre imbattable est valable jusqu’au 21 janvier prochain. Ensuite, l’abonnement standard repassera à son prix habituel de 5,99 € par mois le 21 janvier prochain.

C’est quoi, cet abonnement standard Disney+ ?

Le meilleur de la pop-culture à moins de 2 €/mois Des classiques intemporels aux dernières séries à succès, le catalogue de Disney+ est unique. Ne manquez pas la saison 4 de The Bear ou la cérémonie des Oscars 2025 !

L’abonnement Standard de Disney+ est l’offre d’entrée de gamme de la plateforme de streaming. Malgré son prix, elle conserve le même catalogue que les autres formules, mais inclus de la publicité dans la plupart des films et séries. On retrouve une diffusion en Full HD (1080p) avec un son Dolby Audio 5.1, ce qui, sur le papier, est largement suffisant pour profiter des films et séries sur un bon téléviseur.

En parlant de contenu, le catalogue Disney+ est, contrairement à ce que l’on pourrait penser, très diversifié et pas forcément réservé uniquement aux plus jeunes. Outre les nombreuses séries et films de licences populaires tels que Marvel, Disney, Star Wars, ou encore Pixar, on retrouve plusieurs pépites comme la série Shogun (diffusée sur FX et Hulu) ou bien des films originaux comme Le menu. Bref, le catalogue a de quoi vous donner de bonnes heures pour binger.

À moins de 2 €, l’abonnement Disney+ est-il une bonne affaire ?

Absolument, cette formule est même la moins chère, toutes plateformes de streaming confondues. L’offre vient se placer en dessous des formules d’autres géants du streaming tels que Netflix avec son abonnement Standard à 5,99 € par mois ou encore Amazon Prime Video.

De plus, elle vient à point pour les abonnés de Canal+, qui ont malheureusement vu Disney+ retiré des offres Canal+ Ciné Séries depuis peu. Cette fin de partenariat avec Canal+ met également un terme à la diffusion de contenus récents six mois après leur sortie. Cela repousse ainsi la disponibilité du récent Mufasa : Le Roi Lion à mai 2026 sur la plateforme. Reste à voir si Disney parviendra à convaincre les autorités d’actualiser la chronologie des médias, afin de pouvoir diffuser son contenu peu de temps après sa sortie sur Disney+.

La petite astuce pour contourner les publicités consiste à créer un compte en mode junior, qui permet de regarder des films et séries sans publicité, à condition qu’ils soient classés comme tout public.

