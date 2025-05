Lecture Zen Résumer l'article

Le réalisateur des films cultes Interstellar et Oppenheimer prépare un nouveau projet de grande ampleur : une adaptation de L’Odyssée, du poète Homère. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ce long-métrage, qui s’annonce épique.

Après nous avoir permis d’explorer les moindres recoins de nos rêves avec Inception, nous avoir fait visiter d’autres planètes grâce à Interstellar ou nous avoir raconté des destins méconnus de l’Histoire pour Oppenheimer, Christopher Nolan va maintenant nous plonger dans les anciens mythes grecs, avec une adaptation de L’Odyssée d’Homère.

Comme à son habitude, le cinéaste va réunir autour de lui un casting XXL, avec notamment des acteurs et des actrices qu’il a déjà pu diriger par le passé. On pense en particulier à Robert Pattinson (vu dans Tenet), Anne Hathaway (The Dark Knight Rises et Interstellar), Elliot Page (Inception) et Himesh Patel (Tenet).

Quel sera le prochain film de Christopher Nolan ?

Diverses rumeurs avaient circulé, suggérant des histoires de vampires ou de pilotes d’hélicoptère. Finalement, le thème de son nouveau film s’inscrira dans la mythologie de la Grèce antique. Il s’agira d’une adaptation de L’Odyssée du poète Homère, pour laquelle Christopher Nolan assure à la fois l’écriture, la production et la réalisation.

On devrait donc y suivre le périlleux voyage d’Ulysse, alors qu’il rentre chez lui après la légendaire guerre de Troie. Des créatures fantastiques comme les Sirènes ou Méduse seront certainement de la partie, ainsi que toutes les grandes étapes du retour du héros, pour retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque.

Classique de la littérature, ce pilier des récits antiques constitue une base tout à fait nouvelle pour Christopher Nolan, qui ne s’est encore jamais aventuré sur le terrain des péplums. L’intéressé s’est toutefois déjà frotté aux longs-métrages historiques, comme avec Dunkerque et Oppenheimer, qui s’intéressaient à la Seconde Guerre mondiale.

Pourquoi adapter l’histoire de L’Odyssée d’Homère en film, après Oppenheimer ?

Considérant le succès d’œuvres monumentales comme Dune, on peut aisément parier sur le fait que Christopher Nolan cherche à produire, lui aussi, un long-métrage de cette ampleur, en adaptant l’un des textes fondateurs de la Grèce antique, rien que ça. L’Odyssée pourrait ainsi facilement se transposer en saga, puisque le cinéaste pourrait ensuite choisir d’adapter L’Illiade, comme un préquel.

On espère évidemment que le réalisateur d‘Inception, plutôt habitué au genre de la science-fiction, en profitera pour démontrer à nouveau sa maîtrise du twist et des retournements de situation inattendus.

Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson… Quels acteurs et actrices seront au casting du film The Odyssey de Christopher Nolan ?

Comme d’habitude, Christopher Nolan n’hésite pas à s’entourer de grands noms pour raconter ses histoires. Pour L’Odyssée, il va donc renouer avec des acteurs déjà aperçus dans sa filmographie, comme Anne Hathaway, présente dans The Dark Knight Rises et Interstellar, Robert Pattinson, qu’il avait dirigé dans Tenet, ou Matt Damon, qui l’avait accompagné sur Interstellar et Oppenheimer.

D’après les informations de The Hollywood Reporter, Elliot Page (Inception), Himesh Patel (Tenet), Benny Safdie (Oppenheimer) et Bill Irwin (Interstellar) ont également rejoint le casting.

De nouveaux venus feront aussi leur entrée fracassante dans la galaxie Nolan. Tom Holland (Spider-Man) sera ainsi de la partie, aux côtés de sa compagne à la ville et à l’écran, Zendaya (Euphoria). Lupita Nyong’o (Black Panther), Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) et Jon Bernthal (The Walking Dead) s’ajoutent aussi à la distribution de L’Odyssée. Leurs rôles respectifs n’ont pas encore été dévoilés.

La toute première image de Matt Damon dans L’Odyssée

Une première image a été partagée par la production, montrant Matt Damon dans la peau d’Ulysse, sans que l’on puisse savoir ce que signifie la scène exactement (est-ce avant ou après le retour d’Ulysse sur l’île d’Ithaque ?) Il faudra sans doute attendre l’été 2026 pour connaître le sens de cette image.

Quand sort L’Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan sur Ulysse ?

La date de sortie du film a d’ores et déjà été fixée par Universal : L’Odyssée sera dévoilé le 15 juillet 2026 au cinéma, en France, sous le format IMAX. Il faudra donc s’armer de patience pour découvrir enfin ce que Christopher Nolan nous réserve, trois ans après Oppenheimer.

Ce film d’action épique devrait évidemment être l’un des événements de l’année 2026. À noter que pour ce projet, le cinéaste, qui a toujours innové dans le domaine, a pu utiliser l’IMAX : il s’agira du tout premier film entièrement tourné grâce à cette technologie, avec des caméras 70 mm améliorées pour l’occasion.

Celles-ci seront donc plus légères et 30% plus silencieuses, ce qui rend l’enregistrement de dialogues beaucoup plus simple. Comme d’habitude, Christopher Nolan continue donc à réaliser l’impossible.

