C’est en 2026 que sortira le prochain film de Christopher Nolan, deux ans après Oppenheimer. Il s’agira d’une relecture de l’épopée homérique de L’Odyssée, avec Matt Damon en Ulysse. Une première photo officielle vient d’être dévoilée.

On avait le nom du film, une date, mais pas encore de visuel officiel. C’est désormais chose faite. Dans un message sur X (ex-Twitter), publié le 17 février, la production de L’Odyssée, qui sera le prochain film de Christopher Nolan, a partagé une image montrant Matt Damon incarnant Ulysse (Odysseus, en anglais), le personnage principal.

C’est aussi à ce stade le seul membre de la distribution dont le rôle a été dévoilé. Comme toujours avec Christopher Nolan, le casting qu’il a réuni pour son prochain long-métrage, attendu dans les salles de cinéma le 17 juillet 2026, est hautement prestigieux. On retrouve au passage des acteurs et des actrices qui ont déjà joué pour lui.

Matt Damon. Source : Odyssée

Premier film de Nolan sur la mythologie grecque

Citons ainsi Robert Pattinson (déjà vu dans Tenet), Anne Hathaway (The Dark Knight Rises et Interstellar), Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Elliot Page (Inception) ou encore Himesh Patel (Tenet). Comme à son habitude, Christopher Nolan assure à la fois l’écriture, la direction et la production du film.

Ces dernières années, le cinéaste s’est davantage essayé à des récits ancrés dans l’Histoire, à l’image de Dunkerque, qui prend place pendant la déroute des Alliés, lors des premiers combats de la Seconde Guerre mondiale, et d’Oppenheimer, qui relate l’aventure scientifique et politique de la création de la bombe atomique, aux États-Unis.

Avec L’Odyssée, Christopher Nolan se lance cette fois dans un challenge encore différent, en s’intéressant à un récit mythologique, imaginé par le poète Homère, durant la Grèce antique. Un récit qui a été maintes fois représenté dans les arts, notamment au théâtre, et plus ponctuellement à la TV et au cinéma.

