Un dénommé Wukong Sun: Black Legend est apparu sur l’eShop de la Nintendo Switch. Il s’agit a priori d’une mauvaise copie de Black Myth: Wukong, l’un des plus gros succès de 2024.

Nommé pour le GOTY à l’occasion de la cérémonie des The Game Awards 2024, Black Myth: Wukong est l’un des plus gros succès de cette année. Soutenu par tout un pays (la Chine), il a vite trouvé son public en raison d’arguments difficiles à contester (même si tout n’est pas parfait). Sa renommée a en tout cas attiré un studio malavisé, lequel a décidé d’en proposer une mauvaise copie sur l’eShop de Nintendo — comme on peut le découvrir dans un article publié sur Business Insider le 23 décembre 2024.

Sur la boutique en ligne canadienne, on peut ainsi tomber sur un certain Wukong Sun: Black Legend, disponible à compter de ce 26 décembre, pour 11,23 dollars canadiens. Quand on regarde la photo promotionnelle, il est difficile de ne pas trouver de similitudes avec les artworks de Black Myth: Wukong, sans compter le nom très ressemblant. Tout porte à croire que Global Game Studio essaie de surfer sur la popularité du jeu pour attirer un public qui ne ferait pas forcément attention avant d’acheter.

Original Copie

Wukong Sun: Black Legend ou la fausse copie de Black Myth: Wukong

La description de Wukong Sun: Black Legend évoque un jeu inspiré de La Pérégrination vers l’Ouest, roman culte de la littérature asiatique, tout comme l’est Black Myth: Wukong. Néanmoins, les deux expériences n’ont rien à voir : le titre de Game Science est un jeu d’action/aventure en 3D avec une réalisation léchée, quand sa copie est un titre en 2D aux graphismes rudimentaires — promettant malgré tout des « combats épiques ».

Sur le réseau social Weibo, les commentaires acerbes à l’encontre de Wukong Sun: Black Legend se multiplient. La chaîne Pear Video révèle par exemple : « Des jeux connus sont victimes d’imitations depuis un long moment. Des développeurs malicieux exploitent le nom de jeux connus, recopient des petits jeux en changeant l’apparence et les proposent à la vente avec des titres similaires, incitant les consommateurs mal informés à les acheter et les télécharger. » Les éditeurs de ces pastiches misent sur la confusion pour duper, car, de toute évidence, Wukong Sun: Black Legend n’atteint pas du tout la qualité de Black Myth: Wukong (qui n’est pas sorti sur Nintendo Switch).

À noter que Black Myth: Wukong n’est pas la seule victime de ces copies qui pullulent sur l’eShop de la Switch. Dans un message publié sur Bluesky le 16 décembre, Wren Brier, directeur créatif de Unpacking a alerté sur l’accumulation d’arnaques du genre. Il a indiqué : « Cela fait plus de deux semaines et ces copies sont toujours sur l’eShop. Nintendo n’a répondu à aucune de nos sollicitations à propos de ces scams qui utilisent le nom de notre jeu pour inciter sciemment les gens à acheter des copies de mauvaise qualité. »

