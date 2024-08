Lecture Zen Résumer l'article

Black Myth: Wukong connaît actuellement un succès phénoménal. Il pourrait être encore plus conséquent, si la version Xbox n’avait pas été retardée.

10 millions de ventes en 3 jours, un pic de joueuses et de joueurs connectés simultanément qui grimpe à 3 millions, la deuxième place des meilleures performances sur Steam… C’est peu dire que Black Myth: Wukong réalise des chiffres historiques depuis son lancement sur PC et PlayStation 5, le 20 août 2024 — ils sont certes majoritairement alimentés par l’immense marché chinois. La prouesse est d’autant plus impressionnante que le jeu d’action est indisponible sur les consoles Xbox.

Black Myth: Wukong n’est pourtant pas une exclusivité PlayStation 5. Il n’y a aucun contrat qui lie Sony au studio Game Science et, quand le jeu a été officialisé, la version Xbox faisait partie des plans. Elle a simplement été repoussée, pour le moment à une date inconnue. Dans une FAQ officielle publiée le 20 août, Game Science a indiqué à ce sujet : « Nous sommes en train d’optimiser la version Xbox Series S et Xbox Series X pour qu’elle réponde à nos standards de qualité. » Les développeurs espèrent réduire au mieux l’attente des personnes concernées.

Tout ça, sans les consoles Xbox. // Source : Game Science

Un problème avec la Xbox Series S pour Black Myth: Wukong ?

Black Myth: Wukong n’est pas le premier — gros — jeu à sortir plus tardivement sur les consoles de Microsoft. Baldur’s Gate 3 avait souffert du même aléa, avec plusieurs semaines d’attente supplémentaires liées au manque de puissance de la Xbox Series S. La plus accessible des consoles dites de dernière génération implique des concessions pour optimiser le rendu. Et c’est semble-t-il le souci que rencontre Game Science avec Black Myth: Wukong.

Dans un tweet publié le 26 août, l’insider eXtas1s a appuyé cette hypothèse au sortir de la gamescom. Il indique : « À la gamescom, j’ai parlé avec plusieurs employés Xbox et des développeurs qui ont mentionné un problème technique qui affecte la sortie de Black Myth: Wukong sur les consoles Xbox. Le jeu souffrirait d’un bug appelé ‘Memory Leak’, qui entraîne des plantages compromettant les performances sur Xbox. » Ce souci empêche le jeu d’obtenir les certifications de Microsoft.

Tout porte à croire que ces « fuites de mémoire » touchent surtout la Xbox Series S, limitée à 10 Go de mémoire vive (contre 16 pour la Xbox Series X). La console devient un casse-tête pour les développeurs à mesure que les jeux sont de plus en plus gourmands. Black Myth: Wukong est un exemple de plus dans ce constat qui plombe Microsoft, aujourd’hui privé d’un phénomène de ventes.

À noter, quand même, que la version PlayStation 5 — que Numerama est en train de tester — est loin d’être exemplaire. L’optimisation est particulièrement décevante, comme nous l’avons constaté de nos propres yeux (le mode d’affichage Performance, conseillé, est parfois vilain), de même que les analyses du site spécialisé Digital Foundry. Game Science a peut-être eu aussi les yeux plus gros que le ventre avec son RPG d’action.

