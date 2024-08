Lecture Zen Résumer l'article

Critiqué avant sa sortie pour des conditions de test excessives et vivement décriées, Black Myth: Wukong met tout le monde d’accord avec un lancement record sur Steam.

Débâcle et succès. Ce n’est pas le titre du nouveau roman d’Amélie Nothomb, mais la situation dans laquelle est plongé Black Myth: Wukong, un jeu vidéo disponible depuis ce mardi 20 août sur PC et PlayStation 5. Développé par un studio chinois méconnu, Game Science, il a su créer un engouement immense dès sa première bande-annonce partagée il y a quatre ans.

Et puis il a connu ses premières polémiques, liées à des conditions de test imposées à la presse (pas de code PS5 mis à disposition, ce qui n’est jamais très bon signe) et aux créateurs de contenus (des interdictions démesurées). Ainsi, Numerama n’a reçu aucun exemplaire du studio, qui a prétexté une demande trop forte (d’autres rédactions sont dans la même situation). Ce buzz négatif, largement alimenté sur les réseaux sociaux, Twitter en tête, n’empêche pas Black Myth: Wukong de connaître aujourd’hui un départ historique sur Steam.

Black Myth: Wukong. // Source : Capture PS5

Black Myth: Wukong, plus fort qu’Elden Ring et Baldur’s Gate 3

Comme on peut le voir sur la base de données SteamDB, Black Myth: Wukong est déjà parti à la chasse aux records. La version PC a connu un pic de plus de 1,8 million de joueuses et de joueurs (sans compter les chiffres réalisés sur PS5 et le portail chinois WeGame). C’est déjà la troisième performance de l’histoire de la plateforme et la meilleure pour un jeu solo, derrière PUBG (3,2 millions en janvier 2018) et Palworld (2,1 millions en janvier 2024).

Black Myth: Wukong fait donc mieux que des titres majeurs comme Elden Ring, Baldur’s Gate 3 ou encore Cyberpunk 2077, lesquels n’ont jamais dépassé le million. Nuançons cependant cette performance commerciale en précisant qu’une bonne partie des achats a été réalisée en Chine, où le jeu bénéficie d’un soutien immense, comme l’indique l’analyste Daniel Ahmad. D’autres productions citées sont moins exposées, voire absolument pas accessibles.

Black Myth: Wukong. // Source : Capture PS5

Un succès paraissait probable pour Black Myth: Wukong, au regard de la hype à chacune de ses apparitions médiatiques. Mais il était difficile à prévoir, surtout après la communication récente autour du jeu. Cet article de Forbes publié le 18 août mentionne des directives lunaires, envoyées aux streamers qui devaient s’y plier pour recevoir un code en amont. Il leur était interdit d’évoquer des sujets susceptibles de créer des polémiques (politique, nudité, « propagande féministe », fétichisation), utiliser des termes comme quarantaine ou covid-19 ou encore discuter de sujets liés à la Chine (les développeurs sont chinois).

À cela s’est ajoutée la vidéo du média JeuxVidéo.com, numéro 1 en France, qui a préféré ne pas donner de note à Black Myth: Wukong en raison de la présence de « trop de bugs ». « L’état actuel du jeu ne nous a pas permis de le tester dans des conditions acceptables », fait savoir notre confrère dans la description de la vidéo publiée le 16 août, à la levée de l’embargo. Sur Metacritic, le titre affiche un score de 82 sur 100, ce qui est honorable.

Entre une presse mal servie, des streamers priés d’amputer leur liberté d’expression et une version PS5 bien discrète, on pouvait craindre le pire pour le lancement commercial de Black Myth: Wukong et la qualité intrinsèque de l’expérience (en termes d’optimisation, notamment). Il n’en est rien et le jeu tourne plutôt bien sur la console de Sony. On a pu y jouer environ deux heures et le jeu a de beaux arguments à faire valoir.

