Les développeurs du prometteur Black Myth: Wukong ont sorti un outil qui permet de voir si la configuration de son PC peut faire tourner le jeu. Habile, à une semaine du lancement.

À une semaine de la sortie de Black Myth: Wukong, les développeurs ont décidé de faire les choses bien. Dans un communiqué publié sur Twitter, on découvre l’existence de Black Myth: Wukong Benchmark Tool, un outil gratuit et disponible sur Steam, qui permet d’évaluer la configuration de son PC. Il n’est pas nécessaire de faire l’acquisition du jeu pour en profiter.

L’utilitaire, téléchargeable à cette adresse (7 Go environ), « permet d’effectuer une vérification préalable des performances de votre PC et de la compatibilité de votre système avec l’exécution du jeu ». De cette manière, vous aurez un aperçu des graphismes et performances techniques du jeu sur votre configuration, à condition qu’elle soit en mesure de faire tourner Black Myth: Wukong (qui s’appuie sur le moteur Unreal Engine 5 pour en mettre plein la vue).

Black Myth: Wukong. // Source : Game Science

Un outil pour tester Black Myth sur son PC

Attention, Black Myth: Wukong Benchmark Tool n’est pas une démo jouable du jeu. Vous ne pourrez pas évaluer son gameplay. Il se contente de lancer une courte vidéo avec des préréglages visuels que vous pouvez modifier plus ou moins finement (faible, moyen, élevé…). À la fin de la séquence, vous aurez droit à un résumé du benchmark, notamment le nombre d’images par seconde atteint en moyenne et la VRAM mobilisée. On a testé le logiciel sur l’Asus Rog Ally X et obtenu des résultats probants : en élevé, le framerate était aux alentours des 35 fps. En bas, les 60 fps se maintiennent plutôt bien.

Cet outil peut aussi servir aux développeurs. Ils indiquent : « Les résultats de votre benchmark peuvent aider l’équipe de développement dans l’identification de potentiels problèmes avec la compatibilité logicielle ou matérielle, avant le lancement du jeu. Cela facilitera la correction de soucis sporadiques ou liés aux performances, améliorant alors la qualité finale de Black Myth: Wukong. »

Pour Black Myth: Wukong, les configurations préconisées sont les suivantes :

Minimale Recommandée OS Windows 10 Windows 10 CPU i5-8400

Ryzen 5 1600 i7-9700

Ryzen 5 5500 GPU GTX 1060 6 Go

RX 580 8 Go RTX 2060

RX 5700 XT

Arc A750 Mémoire vive 16 Go 16 Go DirectX 11 12 Stockage* 130 Go 130 Go *SSD Obligatoire

Black Myth: Wukong sera disponible à compter du 20 août sur PC et PS5. La version Xbox arrivera à une date ultérieure.

