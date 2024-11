Lecture Zen Résumer l'article

Lego propose un set aux couleurs des X-Men, avec une reproduction de l’institut Xavier. Un peu cher pour ce qu’il propose, il vaut surtout pour les multiples références, notamment le plus célèbre des mèmes liés à Wolverine.

Kevin Feige, le grand manitou du Marvel Cinematic Universe, a récemment déclaré que l’ère des X-Men démarrera vraiment à partir du film Avengers: Secret Wars, dont la sortie est prévue pour 2027. Lego n’a pas attendu jusque-là pour proposer un set à l’effigie des mutants super-héroïques, avec une reproduction de leur maison, la célèbre école dirigée par le professeur Charles Xavier. On pourra l’exposer avec la très grande tour des Avengers ou avec l’hommage à la meilleure scène d’Avengers : L’Ère d’Ultron.

Le produit, intitulé Les X-Men : l’institut Xavier, et bien évidemment destiné aux fans collectionneurs, propose, pour 330 €, d’assembler le célèbre bâtiment à l’aide d’un inventaire d’un peu plus de 3 000 pièces. Il n’est pas basé sur les films avec Hugh Jackman, mais sur la série d’animation X-Men ’97, ce qui donne une version un peu plus colorée. Il se distingue surtout par la présence d’un mème lié à Wolverine, dont la figurine est présente dans la boîte, avec sa moto, son masque, sa chevelure, ses griffes et même son chapeau de cowboy.

Beaucoup d’options pour créer une scène dynamique. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

La maison des X-Men en Lego est bourrée de détails

Reproduite ainsi au format Lego, la maison des X-Men réunit plusieurs pièces emblématiques : un salon d’accueil avec un grand X au milieu, une pièce avec Cerebro, une salle de classe, une chambre (avec seulement deux lits) et une aile complète dédiée à la salle des dangers (où les mutants peuvent s’entraîner). De quoi donner un inventaire de salles assez complet, même si l’échelle choisie par Lego rend le bâtiment très compact, avec peu de place pour que les figurines puissent s’épanouir comme il se doit. Ces mensurations réduites, que déploreront les collectionneurs préférant un ensemble plus détaillé, s’explique par la volonté de laisser de la place devant la maison. Le but ? Faire un diorama articulé autour d’une bataille géante, afin de faire la part belle aux figurines.

Un problème de teinte (trop claire) sur certains visages // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Sur ce point, le set est réussi et les fans des mutants auront de quoi faire avec le casting fourni — Wolverine, Professeur Xavier, Tornade, Cyclope, Malicia, Iceberg, Gambit, Tornade, Jean Grey et Magneto. D’aucuns diront que cela manque de méchants, mais le tout est complété par une Sentinelle — à l’origine de dégâts visibles sur la façade. Lego inclut des pièces transparentes pour donner une illusion de mouvement aux personnages et, de fait, créer une scène dynamique à exposer sur un meuble (l’institut mesure 40 centimètres de large). En vrai, le rendu donne son petit effet.

Vous avez la ref’ ? // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Le processus de construction est simple à suivre : le bâtiment est découpé en trois, avec une partie centrale et deux ailes. Chaque sous-ensemble a droit à son livret dédié (ce qui peut permettre de construire plus facilement à plusieurs) et est lui-même découpé en trois (le rez-de-chaussée, l’étage et le toit). La variété fait qu’on ne s’ennuie pas trop pendant l’assemblage, avec très peu de place à la répétition. En revanche, et c’est un défaut qu’on relève un peu trop régulièrement, il y a bien trop d’autocollants dans ce set qui dépasse les 300 €. Il y en a tellement que deux planches sont fournies (certaines sont facultatives et offrent simplement la possibilité « d’abimer » le décor). Autre défaut : la tamponographie de certaines figurines laisse à désirer au niveau du visage, avec une teinte de peau anormalement claire (exemple : Gambit).

Du café partout Un autre clin d’œil à Wolverine

Au moins, les autocollants permettent d’appuyer les multiples références à l’univers des X-Men. Là un exemplaire de comics, ici une illustration humoristique qui parlera sans doute aux aficionados. Notamment ce fameux mème lié à Wolverine, qui contemple une photo de Cyclope et Jean Grey dans son lit, avec son costume, car il a un crush sur la super-héroïne (il caresse même la photo dans le dessin animé, avant de s’énerver en entendant le couple arriver). Ce mème très populaire, et détourné depuis maintenant des années, a récemment été reproduit par Hugh Jackman pour la promotion de Deadpool & Wolverine. Les designers Lego y ont pensé et il faut le souligner. Ils n’ont pas oublié d’intégrer un sabre non plus — un autre clin d’œil aux aventures du mutant le plus célèbre de la bande.

Le mème en Lego :

Choupi. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

L’origine du mème :

On apprécie aussi les petits détails qui donnent de la vie à l’ensemble, comme cette reproduction d’une tasse de café au sol (avec des briques de couleur marron). Ou encore les quelques éléments qui se décrochent, soit pour simuler une destruction, soit pour casser un secret (derrière la bibliothèque, par exemple). Il y a aussi de nombreux accessoires qui soignent le décorum (une poubelle, un panier de basket, une bouche à incendie, un lampadaire, des arrosoirs intégrés à la pelouse, de multiples engins de torture dans la Salle des dangers…). De loin, l’institut peut décevoir, mais Lego sait toujours trouver des moyens pour nous émerveiller.

