Un développeur ayant travaillé sur la saga Mass Effect a révélé une anecdote étonnante. Quand on sprintait, on n’allait pas plus vite. Ce n’était qu’une pure illusion.

Croyez-le ou non, mais vous n’avez jamais vraiment couru dans Mass Effect, alors que le jeu vous autorise à le faire. Dans un tweet publié le 9 juin 2024, John Ebenger, qui a travaillé sur la saga au sein de BioWare, a révélé une anecdote qui en étonnera plus d’un. Dans le RPG culte de science-fiction, quand on sprintait, la vitesse était en réalité inchangée.

« Aucun changement dans la vitesse, simplement dans le champ de vision de la caméra pour donner l’illusion que vous allez plus vite. Je ne me souviens plus si c’était la même chose pour Mass Effect 2 et 3 ou si les chargements [des niveaux] étaient meilleurs à l’époque », révèle-t-il. Cette astuce a été effacée dans la remasterisation de la trilogie Mass Effect.

Mass Effect Édition Légendaire // Source : BioWare

Pourquoi on ne pouvait pas courir dans le premier Mass Effect

Ce « crime de jeux », selon Shayna Moon, s’explique pour des raisons techniques. Mass Effect ne pouvait pas suivre le rythme d’une accélération du personnage pour charger les environnements en temps réel. BioWare devait donc tricher pour quand même permettre de courir — une commande assez banale dans les jeux vidéo. « Les vieilles astuces sont les meilleures », résume John Ebenger, qui indique aussi que l’objectif est toujours de privilégier l’expérience du joueur.

Notez que BioWare a fait appel à cette illusion à plusieurs reprises. Dans Dragon Age: Inquisition, l’accélération du cheval était aussi un leurre. « Pour être tout à fait clair, monter à cheval est plus rapide que d’être à pied, mais la différence entre la course normale du cheval et le sprint est inexistante », révélait un développeur en février 2023 (via Eurogamer). Le studio, qui blâmait le moteur graphique Frostbite, avait saupoudré l’écran d’effets visuels pour que la magie opère.

À cause de ce secret de développement qui risque de vous prendre au dépourvu, vous n’allez plus regarder les courses de vos personnages comme avant. Car BioWare n’est certainement pas le seul studio à avoir triché. « C’est la même chose pour la vitesse du sprint de Gears of War. Je pense que c’était une vitesse de 1.1 ou quelque chose de minuscule comme ça », croit savoir Stuart Ng, directeur artistique chez Riyo Games.

