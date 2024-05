Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI a bien tenté d’offrir la vraie voix de Scarlett Johansson à son assistant vocal présenté il y a quelques jours. L’actrice a refusé, mais tout porte à croire que l’entreprise s’est tournée vers une imitatrice.

Ne parlez pas d’OpenAI à Scarlett Johansson. L’actrice, qui incarne notamment Black Widow dans les films Marvel, est en colère après l’entreprise qui se cache derrière ChatGPT. En cause ? Un litige sérieux lié à l’assistant vocal présenté le 13 mai. Sky, l’une des voix, a des similitudes marquées avec Scarlett Johansson, ce qui rappelle d’ailleurs le film Her (dans lequel un homme tombe amoureux d’une IA). Ce n’est visiblement pas le fruit du hasard, selon la principale intéressée, qui a publié un communiqué à charge contre OpenAI, le 20 mai.

Scarlett Johansson affirme que Sam Altman a pris contact avec elle pour qu’elle prête sa voix à ChatGPT. « Il m’a dit qu’en prêtant ma voix à l’IA, je pourrais réduire le gap entre les entreprises de la tech et les créatifs, ainsi qu’aider les utilisateurs à être plus à l’aise avec les doutes concernant les interactions entre les humains et les IA », confie-t-elle. Elle a refusé l’offre pour des raisons personnelles, évoque les deepfakes et le fait que l’on puisse s’approprier son identité avec une intelligence artificielle.

Elle a ensuite découvert que Sky ressemblait énormément à sa voix.

Le film Her et le logo d’OpenAI ChatGPT. // Source : Numerama

Pourquoi Scarlett Johansson a une dent contre OpenAI et Sam Altman

« Quand j’ai entendu la démo, j’étais choquée, en colère et incrédule sur le fait que Mr. Altman puisse chercher une voix tellement proche de la mienne que mes amis les plus proches et les médias n’aient pas su faire la différence », continue Scarlett Johansson. Sam Altman a d’ailleurs tweeté le mot « Her » le 13 mai — un tweet qui va mal vieillir. Pour OpenAI, utiliser une voix proche de celle de Scarlett Johansson est un immense coup de communication : rappeler un film culte et faire entendre une voix que le grand public est susceptible de reconnaître.

her — Sam Altman (@sama) May 13, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Deux jours avant la présentation de la démo, OpenAI a contacté Scarlett Johansson pour qu’elle soit en mesure reconsidérer son offre. Mais il était trop tard. La star a donc engagé des poursuites judiciaires pour demander des comptes, ce qui a forcé l’entreprise à mettre Sky en pause et à donner des explications publiques. OpenAI a expliqué que l’intégration de Sky aurait nécessité un long processus de casting. Il précise aussi : « Nous pensons que les voix d’IA ne doivent pas délibérément imiter la voix distinctive d’une célébrité. La voix de Sky n’est pas une imitation de Scarlett Johansson, mais appartient à une actrice professionnelle différente qui utilise sa propre voix, naturelle. »

Grand fan du film Her, Sam Altman n’a pas changé de discours dans des déclarations partagées par The Verge le 21 mai : « La voix de Sky n’est pas celle de Scarlett Johansson, et il n’a jamais été prévu de l’imiter. Nous avons fait un casting pour l’actrice derrière la voix de Sky avant tout contact avec Ms. Johansson. Par respect pour Ms. Johansson, nous avons mis en pause l’utilisation de Sky dans nos produits. Nous nous excusons auprès de Ms. Johansson et pour le fait de ne pas avoir mieux communiqué. » Aujourd’hui, Scarlett Johansson exige plus de transparence et aimerait connaître le processus de création derrière Sky — ce qui reviendrait en partie à dévoiler l’identité de celle qui se cache derrière Sky.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.