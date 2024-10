Lecture Zen Résumer l'article

Lego commercialise un nouveau produit de collection qui fera plaisir aux fans du sixième film Star Wars (Le retour du Jedi). Il permet effectivement d’assembler la célèbre barge de Jabba le Hutt, avec un haut niveau de détails.

Jabba le Hutt fait partie des personnages emblématiques de la saga Star Wars. Rien d’étonnant, vu son look : une immense et immonde limace qui est le patron de l’une des pègres les plus dangereuses de la galaxie — comme le prouve le jeu vidéo Star Wars Outlaws. Pourtant, on ne le voit pas beaucoup dans la saga, même si son apparition au début du sixième film (Le Retour du Jedi), a été l’occasion de séquences inoubliables sur Tatooine.

En 2024, Lego continue de cibler le compte en banque des fans de Star Wars avec une reproduction de la barge de Jabba — sa navette terrestre, baptisée Khetanna, qui l’aide à se déplacer sur la planète désertique.

On parle ici d’un produit intégré à la gamme UCS — soit Ultimate Collector Series –, ce qui sous-entend un inventaire de pièces conséquent (un peu plus de 3 900 pièces) et un prix qui va avec (500 €). Pour ce tarif, vous n’aurez même pas droit à un élément de décor, comme la bouche du Sarlaac, vendue à part avec un esquif pour transporter Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Luke Skywalker et Boba Fett. Elle était fournie dans la Barge de 2006.

La barge de Jabba le Hutt en Lego. // Source : Lego

Lego a trouvé un moyen de rendre Jabba mignon

Déjà deux éditions pour cette barge La barge de Jabba avait déjà été proposée à deux reprises au format Lego : en 2007 et en 2013. Mais ces reproductions étaient beaucoup plus modestes, avec 825 pièces pour la plus détaillée.

Avec quasiment 4 000 pièces dans la boîte, on peut construire une barge à la fois immense (77 centimètres de long !) et détaillée. À l’intérieur, on retrouve un poste de pilotage pour deux figurines, une prison, une armurerie, une cuisine et une salle du trône pour Jabba. On y accède en retirant facilement le toit — scindé en deux — et en dépliant plusieurs panneaux latéraux solidement attachés. On notera toutefois que cette barge reste un set d’exposition, pas un jouet pour que les enfants puissent s’amuser.

Détail du Lego Star Wars Jabba le Hutt. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Les différentes étapes d’assemblage sont plaisantes. Hormis la charpente et les panneaux, rien n’est rébarbatif et l’aménagement intérieur permet de varier les plaisirs. Autre bon point : il n’y a que dix autocollants à appliquer, ce qui contraste avec la taille du set. Mieux, il n’y en a que quatre à l’extérieur (au niveau des petites ailettes à l’arrière). Les voiles sont faites en tissu, mais, attention, elles peuvent être un peu abimées au niveau des pointes à cause du transport. Elles ne sont protégées que par une pochette fine. Dommage pour un produit facturé 500 € et pensé pour l’exposition.

Gauche Droite

La barge est livrée avec des figurines, qui devraient ravir les collectionneurs. Jabba, qui a été très peu édité au format Lego (comme le montre la base de données Bricklink, avec une première version pas très jolie), arrive en tête des arguments pour l’achat de ce set. Oubliez la créature dégoûtante des films, en Lego, Jabba serait presque « mignon ». On le reconnaît en tout cas sans aucun souci, et on peut le mettre en scène dans la barge : la chaîne pour attacher Leia, en tenue légère, est fournie, comme la pipe qui lui permet de fumer. Il est également possible de l’exposer à l’extérieur du vaisseau, sur un socle fourni et arborant des informations sur la barge, ainsi qu’une brique commémorant les 25 ans de mariage entre Lego et Star Wars.

Gauche Droite

Dans le reste du casting, on aime beaucoup le garde gamorréen, l’alien bleu Max Rebo, le singe-lézard Salacious B. Crumb et Bib Fortuna (aussi effrayant que dans la vraie vie). Trois autres hommes de main sont là pour compléter — Kithaba, Vizam et Wooof –, ainsi que les deux droïdes R2-D2 (en mode serveur avec un plateau et des boissons) et C3-PO.

Gauche Droite

Il sera nécessaire d’acquérir un autre set pour obtenir tous les personnages importants de cette séquence culte du Retour du Jedi — à savoir Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Luke Skywalker et Boba Fett — et obtenir un diorama plus complet. Vous pourrez exposer les dix figurines fournies avec la Barge sur un présentoir dédié — comme c’est le cas pour Jabba.

