Disponible à compter du 25 octobre, Call of Duty: Black Ops 6 proposera une nouvelle option, payante, pour bénéficier d’un meilleur rendu sonore. Certains fans crient déjà au scandale, sur fond de pay-to-win (payer pour avoir le dessus en jeu et gagner).

Call of Duty: Black Ops 6 n’est pas encore officiellement disponible que, déjà, il est accusé de proposer des options « pay-to-win », c’est-à-dire des fonctionnalités susceptibles de procurer un avantage à celles et ceux qui acceptent de payer plus. Dans un tweet publié le 23 octobre, le site spécialiste CharlieIntel mentionne ainsi l’existence d’un pack pour améliorer le rendu audio du jeu quand on utilise un casque (ou des écouteurs).

En tant que tel, l’option n’a rien de controversé : pour les mordus d’une expérience immersive, c’est du confort en plus, certes facturé. Mais ce serait oublié la nature première de Call of Duty: Black Ops 6 : un jeu de tir compétitif dans lequel l’expérience sonore est cruciale pour survivre dans la bataille. Or, la nouvelle option permettrait d’entendre encore mieux, et donc procurer un avantage non négligeable dans les parties en ligne.

Une nouvelle option payante fait jaser dans Call of Duty: Black Ops 6

La technologie proposée dans Call of Duty: Black Ops 6 a été conçue par Embody, une entreprise tierce spécialisée dans l’audio. Elle a déjà été utilisée dans des jeux comme Final Fantasy XIV ou encore Cyberpunk 2077. L’objectif est clair : améliorer le rendu quand on joue avec un casque, avec des effets 3D plus précis et une spatialisation accrue. Autant d’éléments qui permettent de mieux ressentir ce qui se passe quand on est plongé dans un environnement virtuel. Dans un titre comme Call of Duty: Black Ops 6, où entendre une explosion, la direction d’un tir ou les bruits de pas peut vous sauver, c’est un gros plus.

Un mode audio payant dans Call of Duty: Black Ops 6. // Source : Embody

Il y aura une formule gratuite de cette option dans Black Ops 6, un profil universel à activer dans les menus et conçu pour le jeu. Mais la technologie d’Embody va encore plus loin, avec un profil adapté à sa morphologie grâce au HRTF (Head Related Transfer Function).

Concrètement, votre crâne et vos oreilles sont scannés pour obtenir un rendu toujours plus précis, car 100 % personnalisé. Trente jours d’essai sont proposés, puis il faudra payer une licence de 20 € pour en profiter sur PC, PS5, Xbox Series S ou Xbox Series X (un coût comparable à la licence Dolby Atmos sur Xbox). « Chaque explosion et bruit de pas est équilibré avec une précision inégalée dans le monde 3D », peut-on lire dans la description qui vante alors des bénéfices difficiles à contester sur le papier.

Est-ce que cette option payante fournira vraiment un avantage en jeu ? C’est difficile à dire sans essayer. Mais les craintes sont légitimes compte tenu de l’importance de l’audio dans un jeu comme Call of Duty: Black Ops 6. D’autant qu’Activison vante clairement ses mérites dans un communiqué publié le 14 octobre : « C’est le maître-étalon pour maximiser la perception des effets directionnels quand vous utilisez un casque. »

Peut-être que le profil universel sera suffisant et que le scan de sa tête ne s’apparentera qu’à une promesse marketing pour générer des revenus supplémentaires. L’avenir le dira, sachant qu’un casque haut de gamme peut vous aider à entendre mieux. Bref, le pay-to-win existe déjà.

