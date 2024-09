Lecture Zen Résumer l'article

Tom Bombadil, qui sauve l’Étranger dans l’épisode 4 des Anneaux de pouvoir, cache plus d’un tour dans son sac. Voici 4 détails à retenir sur ce protagoniste haut en couleurs, et fort mystérieux.

Un grand chapeau bleu pointu, une longue barbe rousse et des lignes de dialogue qui ressemblent davantage à des énigmes poétiques qu’à de véritables conversations : bravo, vous venez de rencontrer Tom Bombadil, l’un des personnages les plus insaisissables de l’univers du Seigneur des anneaux, créé par Tolkien.

Alors qu’il est absent de la trilogie de Peter Jackson au cinéma, ce protagoniste étrange fait enfin son entrée dans Les Anneaux de pouvoir. Dans l’épisode 4 de la saison 2, l’Étranger débarque ainsi en sa demeure et fait sa connaissance. Voici 4 détails que l’on a repérés sur cette apparition marquante de l’un des êtres les plus anciens et assurément les plus intrigants de la Terre du Milieu.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur les Anneaux de pouvoir.

La voix de Baie d’Or, une femme… ou pas

Lors de sa visite chez Tom Bombadil, l’Étranger entend une voix de femme discuter avec son hôte, alors dans une autre pièce. Mais ce dernier réplique qu’aucune femme ne vit en sa demeure. Pourtant, Tom était bien en pleine conversation avec quelqu’un : Baie d’Or (ou Goldberry en VO). Il s’agit de la fille de la rivière, qui rencontra Tom près d’un cours d’eau, alors qu’il laissait tranquillement tremper sa barbe dans un étang.

Baie d’Or apparut alors, tira sur sa barbe et le fit tomber dans l’eau. Après cet événement, raconté dans le poème de Tolkien nommé Les Aventures de Tom Bombadil, les deux tourtereaux se sont finalement mariés. Baie d’Or est donc l’épouse de Tom, mais n’est effectivement pas réellement une « femme » puisqu’il s’agit avant tout de la « fille » de la rivière. Ce statut d’esprit mystique dans le lore de Tolkien expliquerait pourquoi l’Étranger n’a pas pu la voir physiquement, dans l’épisode 4.

Dans La Communauté de l’Anneau, Baie d’Or accueille Frodon, Sam, Pippin et Merry, qui passent quelques jours chez Tom et elle, dans la vallée de Tournesaules, près de la Vieille Forêt et de la Comté. Dans la série des Anneaux de pouvoir, Tom a été délocalisé (et une justification est donnée) : il se trouve désormais dans les terres désolées de Rhûn, et c’est là que l’Étranger le rencontre.

Tom Bombadil, le meilleur chanteur du Seigneur des anneaux

Dès sa rencontre avec l’Étranger, une caractéristique en particulier nous frappe au sujet de Tom Bombadil : son don pour chanter en permanence. Vous avez ainsi pu entendre cette rengaine « Hey dol, merry dol, Ring a dong dillow. Sandflies in the grass, bees around the willow. Of sun, stars, moon and mist. Rain and cloudy weather ». Ces vers, fredonnés par Tom alors qu’il jardine tranquillement devant chez lui, reviennent ensuite à la toute fin de l’épisode 4 de la saison 2, pour le générique de fin. La musique est alors reprise par le compositeur des Anneaux de pouvoir, Bear McCreary (God of War, Battlestar Galactica), ainsi que le chanteur Rufus Wainwright.

Tom Bombadil, énigmatique jusqu’au bout du chapeau // Source : Prime Video

Mais cette mélodie est évidemment tout sauf anodine. C’est une référence à un poème consacré à Tom Bombadil, écrit par Tolkien et qui apparaît en partie dans La Communauté de l’anneau. On y retrouve ainsi les mots « Hey dol, merry dol, Ring a dong dillow ». Il faut dire que ce personnage très apprécié des fans est connu pour sa sagesse, mais surtout pour sa joie de vivre permanente, contrastant avec l’univers plutôt sombre du Seigneur des anneaux.

C’est le goat du légendaire

Dans les Anneaux de pouvoir, Tom Bombadil semble attaché à sa chèvre, qui nous renseigne en réalité sur le mystérieux barbu, lui-même. En effet, le mot chèvre en anglais se dit « goat », ce qui est également l’acronyme de « greatest of all time », désignant en général la meilleure personne de tous les temps.

Une appellation qui convient parfaitement à Tom, étant l’un des plus anciens habitants de la Terre du Milieu, mais aussi un personnage qui semble si fort, que certaines théories le décrivent même comme une sorte de dieu. C’est le rôle que pourrait avoir cette chèvre ici : servir de panneau pour signifier que l’on se trouve avec un individu exceptionnel. Le goat.

Les deux goat, ensemble // Source : Prime Video

Enfin, cette chèvre des Anneaux de pouvoir possède un nom singulier : Iarwain. Or, les écrits de Tolkien nous apprennent qu’il s’agit du surnom donné à Tom, par les Elfes. En sindarin, cela signifie donc le « vieux-jeune » selon Tolkien lui-même, ou bien « l’aîné sans père », ce qui renforce son statut de personnage tout-puissant, sans origine véritablement connue et dont l’apparence ne change jamais avec le temps.

Un sauvetage qui en appelle un autre

Dans l’épisode 4 de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, Tom Bombadil arrive pile à temps pour extirper l’Étranger d’un immense arbre, qui semble vouloir l’engloutir tout entier. Il s’agit du Vieil Homme-Saule, connu pour être le père des pères des arbres de la Vieille Forêt. Malheureusement, son cœur est rempli de haine, et il a pour habitude d’aspirer celles et ceux qui s’aventurent près de lui. Tom Bombadil, lui, ne le craint absolument pas et peut lui imposer sa volonté… en chantant bien sûr.

Une capacité utilisée dans les Anneaux de pouvoir, qui est un clin d’œil au futur de Tom Bombadil. En effet, lors du Troisième Âge, dans le livre La Communauté de l’Anneau, c’est bien lui qui libère de nouveau Merry et Pippin d’un Vieil Homme-Saule qui les avait emprisonnés, alors qu’ils étaient en route pour le Mordor. Décidément, quel botaniste hors pair, ce sacré Tom.

