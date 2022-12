Blizzard a partagé, pour la première fois, un calendrier pour 2023 des mises à jour à venir pour World of Warcraft. Dragonflight, la dernière mise à jour, est loin d’avoir convaincu.

« Nous savons que nous devons faire mieux que ce qui a pu être fait récemment », a annoncé Holly Longdale, productrice de World of Warcraft, dans un communiqué publié le 21 décembre à propos du MMORPG. Et à cette occasion, la firme américaine a détaillé un calendrier de mises à jour pour Dragonflight, la dernière extension en date — c’est une première. Le but est simple : rassurer les fans, qui enchaînent les déceptions depuis plusieurs années.

Pour expliquer sa vision, Holly Longdale cite une extension particulièrement appréciée : « Des années après sa sortie, on se souvient de Legion pour les 11 semaines de mises à jour de contenu qui lui ont donné forme lors de sa première année. » Après un départ timide pour Dragonflight, Blizzard souhaite revivre ses gloires du passé, en prévoyant pas moins de six grosses mises à jour en 2023 et en se montrant le plus transparent possible.

Le calendrier à venir de World of Warcraft: Dragonflight. // Source : Blizzard Entertainment

Blizzard veut sauver WoW

Il suffit de se rendre sur la page Metacritic de World of Warcraft: Dragonflight pour constater à quel point elle ne plaît pas — pour le moment. La moyenne établie par les joueuses et les joueurs est de 4,4 sur 10, avec quelques commentaires acerbes. « Dragonflight est meilleure que Battle for Azeroth et Shadowlands… Oui, mais ce n’est pas quelque chose dont il faut se vanter. Les anciennes extensions étaient vraiment mauvaises », déplore Magicus, qui souligne quand même une évolution dans la qualité. Tedaku, lui, commence à perdre sérieusement patience : « Une fois encore, je suis déçu par ce jeu… »

World of Warcraft: Dragonflight est-il victime du review bombing, pratique qui consiste à très mal noter un jeu vidéo pour dénoncer quelque chose ? C’est ce que pensent certains fans. « Le jeu mérite probablement 8 sur 10, mais en raison des critiques ridicules que je lis ici, je dois remonter à 10 pour équilibrer », indique par exemple Sunr4ven. Une chose est sûre : Dragonflight ne fait pas l’unanimité.

Julien Lausson, fin connaisseur de World of Warcraft au sein de la rédaction de Numerama, a un avis plus mesuré — et plus positif : « En l’état actuel, WoW Dragonflight est une agréable surprise. Cette nouvelle aventure, qui succède à l’extension mal-aimée Shadowlands, revient aux fondamentaux de l’heroic-fantasy — et de Warcraft, en se focalisant sur des dragons et de la magie, au lieu de nous transporter dans une autre dimension. Le jeu se veut également plus « casual », en allégeant les contraintes des quêtes journalières et des activités à « farmer » pour rester à jour (en termes de réputation, d’avancée dans l’histoire et d’équipement). Le système de vol est absolument fabuleux et largement salué par les joueurs et les joueuses. Il est astucieusement utilisé à travers des courses, des quêtes et diverses autres activités. On espère qu’il sera un jour étendu aux autres créatures volantes (seuls certains dragons y ont accès) et à l’ensemble des zones de jeu. Et puis au-delà des raids et des donjons, on apprécie beaucoup les petits à-côtés, comme le jeu de l’escalade ou bien l’espèce de safari photo qui rappelle Pokémon Snap. »

Évolution de l’avis des joueuses et des joueurs de World of Warcraft :

Année Jeu Moyenne 2004 WoW 7,4 sur 10 2007 The Burning Crusade 6 sur 10 2008 Wrath of the Lich King 7,7 sur 10 2010 Cataclysm 5,7 sur 10 2012 Mists of Pandaria 5,8 sur 10 2014 Warlods of Draenor 4,3 sur 10 2016 Legion 7,6 sur 10 2018 Battle of Azeroth 2,5 sur 10 2020 Shadowlands 2,9 sur 10 2022 Dragonflight 4,4 sur 10

Pour redorer le blason de Dragonflight et lui permettre de se hisser au niveau des meilleures extensions (Wrath of the Lich King et Legion), Blizzard compte ajouter du nouveau contenu très régulièrement (à chaque saison). La première mise à jour est prévue pour cet hiver, avec l’arrivée du comptoir et de nouvelles options de transmogrification pour les équipements de basse qualité et de qualité normale. Ces évolutions s’ajouteront aux deux mises à jour majeures, prévues dans le cadre des saisons du jeu. Blizzard Entertainment y voit enfin « davantage d’occasions de répondre aux commentaires et de modifier ou d’ajouter des éléments en fonction des besoins des joueurs et joueuses. »