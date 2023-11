World of Warcraft célébrera ses 20 ans d’existence en 2024. Un anniversaire fêté avec l’arrivée d’une saga scindée en trois extensions. Est-on proche de la fin ? Pas le moins du monde, puisque Blizzard espère repartir pour 20 ans de plus.

20 ans. En 2024, World of Warcraft fêtera ses deux décennies d’existence. Une telle longévité mérite le respect dans un marché du jeu vidéo où tout va très vite. Et la BlizzCon 2023 a de quoi rassurer les fans du plus célèbre des MMORPG. Durant la cérémonie d’ouverture, l’entreprise a dévoilé non pas une, mais trois extensions, regroupées autour d’une saga pensée pour animer tout un arc narratif pour plusieurs années.

La suite de Word of Warcraft se dessine. // Source : Blizzard Entertainment

« On a encore plein de choses à montrer »

Il n’empêche, il n’est pas interdit de penser que World of Warcraft est plus proche de la fin que du début. Mais, quand on pose la question à Blizzard, la réponse est très différente. L’entreprise espère que son MMORPG phare tiendra encore 20 ans. C’est le rêve partagé par Morgan Day (directeur associé du jeu) et George Velez (producteur du titre) que Numerama a rencontrés à l’occasion de la BlizzCon 2023.

Alors, World of Warcraft pour vingt ans de plus ? « On l’espère ! Ce serait incroyable ! Être là depuis aussi longtemps rappelle à quel point notre communauté est fidèle et passionnée », indique Morgan Day quand on lui pose la question. On serait alors projeté en 2043. Une année très lointaine pour un seul jeu vidéo, quand bien même les mises à jour vont se poursuivre. « À titre personnel, je travaille sur le jeu depuis 18 ans et je serais heureux de rempiler pour 18 ans de plus. »

Motivé par l’engouement qui existe toujours pour World of Warcraft, malgré le poids de l’âge, George Velez évoque les raisons pour lesquelles le jeu tient autant : « On s’arrange toujours pour qu’il y ait des choses amusantes à attendre (…). Bien sûr, 20 ans, c’est long. Mais le jeu a beaucoup évolué en 20 ans […]. On a encore plein de choses à montrer. »

« On existe depuis 20 ans. On n’est pas près de partir et c’est intéressant de tester une approche inédite » Morgan Day

Les développeurs ont-ils l’impression d’avoir fait le tour de la question après tant d’années à travailler sur le même projet ? On pourrait croire que Blizzard se sent expert dans l’art de maîtriser le jeu-service, mais ce n’est pas tout à fait vrai. « On ne pense pas avoir tout appris encore concernant World of Warcraft, tout simplement parce que le jeu est en perpétuelle évolution », indique George Velez.

D’ailleurs, Blizzard va tester une nouveauté avec la saga de l’Âme-monde, articulée autour de trois grandes extensions. « On existe depuis 20 ans. On n’est pas près de partir et c’est donc intéressant de tester une approche inédite », prévient Morgan Day. George Velez abonde : « c’est excitant de voir cette perspective de la saga, avec une nouvelle vision pour World of Warcraft. » En revanche, le duo ne saurait dire si cette formule sera reprise plus tard. Tout dépendra du retour des fans puisque, à l’arrivée, ce sont eux qui décident de l’avenir du MMORPG.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !