Romulus, le dernier volet de la saga Alien, est actuellement au cinéma. Peut-on en profiter pleinement sans avoir vu les précédents de la célèbre franchise de science-fiction ?

Alien est sans aucun doute l’une des sagas les plus connues du cinéma. Depuis ses débuts en 1979, sous la caméra de Ridley Scott, elle n’a cessé de se renouveler, grâce à l’arrivée d’autres réalisateurs et de regards neufs sur les créatures les plus terrifiantes du grand écran. Depuis le 14 août 2024, le cinéaste Fede Álvarez s’ajoute à cette galaxie, avec la sortie d’Alien : Romulus. Mais, est-il possible de regarder ce film sans connaître sur le bout des doigts le destin d’Ellen Ripley et des autres, dans leurs combats contre d’effroyables xénomorphes ?

Un nouveau souffle pour la saga Alien

Alien : Romulus occupe une place de choix dans la chronologie de la saga : ses événements se situent ainsi entre ceux d’Alien, le huitième passager, et ceux d’Aliens, le retour, à savoir les deux premiers volets de la franchise. Mais cette place singulière, pile entre deux chefs-d’œuvre, ne l’empêche pas de développer une narration totalement indépendante, avec une héroïne prenant dignement la relève d’Ellen Ripley.

Rain, la nouvelle héroïne iconique d’Alien. // Source : Twentieth Century Fox

Le film est ainsi une excellente porte d’entrée dans la saga, notamment pour les nouvelles générations. Les personnages sont jeunes, contrairement aux autres longs-métrages, permettant un attachement immédiat à leurs personnalités. Cela donne un nouveau souffle à Alien, avec des enjeux renouvelés : cette fois, les protagonistes sont inexpérimentés, sans être démunis pour autant face à la menace des xénomorphes. Leur intelligence en est d’autant plus soulignée par la narration.

Un blockbuster estival avec un soupçon de fan-service

Le dernier volet de la saga peut ainsi se dévorer comme un blockbuster estival, même sans avoir vu les précédents. Un exploit permis par la maîtrise du réalisateur Fede Álvarez, qui pose les bases d’un univers dystopique inédit dès l’introduction, et qui maintient surtout le spectateur en haleine grâce à des effets visuels et sonores horrifiques plutôt malins. Les jump scares s’invitent ainsi régulièrement à l’écran, et l’utilisation du silence est particulièrement réussie.

Coucou le xénomorphe. // Source : Twentieth Century Fox

Rassurons tout de même les fans : si vous venez chercher des références à l’univers d’Alien que vous aimez tant, vous serez servis. Le cinéaste trouve un équilibre entre renouveau et hommage nostalgique à la saga. Vous retrouverez des personnages familiers, des situations qui frôlent le fan-service, et bien sûr de terrifiants xénomorphes par dizaines, se frayant un chemin à travers les couloirs d’un vaisseau oppressant.

En bref, Alien : Romulus accueille avec plaisir de nouveaux spectateurs et spectatrices, qui pourraient découvrir la saga grâce à cette plongée effrayante dans l’espace. Attention : il faut tout de même avoir l’estomac bien accroché, et ne pas être trop claustrophobe, pour apprécier cette nouvelle pierre horrifique à l’édifice d’Alien.

