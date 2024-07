Lecture Zen Résumer l'article

Electronic Arts invente le double battle pass, une nouveauté appliquée à Apex Legends qui divise le passe d’une seule saison en deux. Ce qui veut dire que les joueuses et les joueurs vont devoir payer deux fois…

Le season pass — ou battle pass (passe de combat) — est assez courant dans les jeux vidéo en ligne. Attaché à un format articulé autour de saisons, il permet de récupérer des récompenses en franchissant des paliers. Il est souvent décliné en versions gratuite et payante et il constitue une source de revenus pour les éditeurs. Il est parfois critiqué si le contenu n’est pas à la hauteur et/ou si le jeu ne répond plus aux attentes. En somme, c’est un levier qui peut être délicat à activer.

Cela ne va pas empêcher Electronic Arts d’aller toujours plus loin. Dans un communiqué publié le 8 juillet, on découvre une évolution dans la manière dont le passe de combat fonctionnera à compter de la saison 22 du Battle Royale Apex Legends. Il sera désormais divisé en deux sur l’intégralité d’une même saison. Le hic ? Electronic Arts facturera chaque demi-passe de combat au tarif équivalent à celui d’un seul (soit environ 10 € minimum), alors qu’une ristourne pourrait être appliquée. « Vous voulez tuer le jeu ? Car c’est comme ça que vous allez tuer le jeu. Ne lancez pas la saison 22 de cette façon. Rétropédalez », proteste le créateur de contenu prénommé DANNYonPC.

Respawn instead of fixing the game: pic.twitter.com/vghFbm6GX1 — DaltonCross (@_DaltonCross) July 8, 2024

Le double Battle Pass d’Apex Legends fait déjà jaser

« Ce Passe de combat proposera davantage de valeur ajoutée avec un déblocage plus rapide des objets les plus précieux… et bien plus encore », promettent les développeurs d’Apex Legends. Concrètement, ils misent sur « deux fois plus de matières premières tout au long de la saison et 3 packs Apex légendaires/épiques de plus ». Pourtant, on ne gagne que dix paliers supplémentaires (2 x 60, contre 110), ce qui en ferait alors un « meilleur investissement en temps et en argent ».

Ils estiment par ailleurs faire une fleur à la communauté en faisant payer avec de l’argent réel — « La décision de passer des pièces Apex à la monnaie réelle n’a pas été prise à la légère, mais elle nous permet de réduire le prix du premium+ pour notre communauté. » Sauf que ce n’est vrai que pour la version la plus chère du passe de combat (premium+, à 19,99 €, contre 2 800 pièces Apex auparavant, soit entre 25 et 30 €). La version premium simple coûte 9,99 €, ce qui est peu ou proue équivalent au tarif d’avant (950 pièces Apex).

La refonte du Battle Pass dans Apex Legends // Source : Electronic Arts

DANNYonPC n’est sans surprise pas seul à s’en prendre à cette refonte qui suinte l’appât du gain. « La monétisation est de pire en pire chaque année, mais le nombre de joueurs ne fait qu’augmenter. Malheureusement, il faudra plus que ça pour tuer le jeu », constate l’internaute Kaleb. Les statistiques de Steamcharts lui donnent tort sur l’augmentation, mais montrent quand même un trafic assez important (plus de 130 000 joueuses et joueurs connectés en moyenne ces 30 derniers jours).

De son côté, Synergy Gzl indique : « J’ai acheté tous les passes de combat du jeu, ce sera sans doute la première fois que ce ne sera pas le cas… » C’est dire si l’annonce est très, très mal perçue. Sur Reddit, certains ne manquent pas d’employer le terme « escroquerie ».

