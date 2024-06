Lecture Zen Résumer l'article

L’extension d’Elden Ring introduit une nouvelle région, baptisée Le Royaume des ombres. Certains endroits sont secrets et nécessitent une marche à suivre pour les rejoindre. C’est le cas des terrifiants Bois abyssaux.

Shadow of the Erdtree, premier et seul DLC d’Elden Ring, accueille les joueuses et les joueurs dans une nouvelle région : le Royaume des ombres. De l’aveu de FromSoftware, elle est d’une taille comparable à la toute première zone du jeu de base (ce qui est faux, elle est beaucoup plus grande). Elle comporte bien entendu son lot de zones secrètes — à l’instar du nord-est.

Parmi les endroits que vous pourriez louper, il y a les Bois abyssaux, un endroit tellement effrayant que vous ne pourrez pas y utiliser votre cheval spectral (qui est terrifié). C’est notamment là que vous tomberez nez-à-nez avec des créatures en apparence inoffensives, mais que vous ne pourrez pas taper de manière normale. Vous voulez découvrir comment accéder à ce décor d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree ? Suivez le guide.

Cherchez ces bateaux enflammés // Source : Capture PS5bien

Elden Ring adore les téléporteurs

Pour accéder aux Bois abyssaux, il faut d’abord se rendre dans une zone précise de l’Altus occulte, située près du Château noir (une forteresse labyrinthique très importante dans le DLC). Si vous avez joué aux précédents jeux de FromSoftware, alors vous savez que le studio japonais adore les téléporteurs. Il y en a donc un dans le Château noir, qui est un peu caché.

Faites demi-tour à ce Site de grâce Petit comité d’accueil en bas de l’ascenseur

Le chemin le plus simple pour y accéder fait partir du Site de grâce intitulé « Entrepôt, rez-de-chaussée ». Une fois arrivé, retournez-vous pour prendre le grand ascenseur qui se situe derrière. Vous tomberez normalement sur l’un des guerriers de Messmer. Sortez du bâtiment et partez sur votre gauche, vous verrez normalement des bateaux enflammés et vous serez attaqués par des petits ennemis.

Lieu où se trouve l’échelle Le téléporteur

Sur le flanc de l’édifice, il y a une échelle bien masquée. Descendez et continuez votre route jusqu’à arriver dans un lieu étroit. Vous finirez par tomber sur un cercueil qui vous enverra au « Point d’eau du château » (attention il y a un géant de feu parmi les cadavres).

Vous n’êtes pas encore tout à fait arrivé aux Bois abyssaux. Il va d’abord falloir descendre la rivière des reclus, en chevauchant votre monture spectrale. Vous allez passer par l’amont puis l’aval jusqu’à arriver au Village de mouches (attention, il y a un comité d’accueil). Arrivera un moment où vous pourrez descendre dans un endroit très sombre, où se situent les Catacombes de la lumière noire. Il faudra terminer ce donjon pour pénétrer les Bois abyssaux. Bon courage une fois arrivé dans cette forêt qui n’a vraiment rien d’accueillant.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !