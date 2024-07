Lecture Zen Résumer l'article

Le FBI a utilisé des produits de la société israélienne Cellebrite pour accéder aux données du smartphone de Thomas Matthew Crooks, l’auteur de la tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump.

Les agents du FBI ont utilisé un logiciel de la société israélienne Cellebrite pour pénétrer dans le smartphone de l’auteur de la tentative d’assassinat contre Donald Trump, rapporte le Washington Post le 16 juillet 2024.

Le téléphone du tireur a été récupéré sur son corps et immédiatement été emmené dans le laboratoire de la police fédérale américaine. Les motivations concrètes de Thomas Matthew Crooks restent encore floues. Les enquêteurs pensent que le jeune homme de 20 ans a utilisé deux téléphones, puisqu’ils ont trouvé un appareil à son domicile.

Le FBI a déverrouillé son smartphone en seulement 40 minutes avec la technologie de Cellebrite. « Presque tous les services de police du pays disposent de produits Cellebrite, des appareils conçus pour extraire les données des téléphones. Ils peuvent d’ailleurs déverrouiller les téléphones », a déclaré Cooper Quintin, chercheur en sécurité pour l’Electronic Frontier Foundation, au média The Verge.

Une tablette Touch2 de Cellebrite pour extraire les données d’un smartphone. // Source : Cellebrite

Quelques minutes pour trouver un mot de passe à 4 chiffres

En 2015, le FBI s’est heurté à Apple après la fusillade de San Bernardino. La marque à la pomme avait refusé d’aider les forces de l’ordre à contourner le chiffrement de l’iPhone du tireur.

Les autorités américaines ne se sont évidemment pas arrêtées là. Puisque le monde de la tech ne se montrait pas coopératif, une grande partie des instances de polices se sont équipées avec divers objets capables de pirater le téléphone.

Cellebrite est l’un des champions du secteur, avec une valeur en bourse de 2,4 milliards de dollars. Environ un cinquième de ses revenus provient des autorités fédérales américaines.

Selon Riana Pfefferkorn, chercheuse à l’Observatoire Internet de Stanford Pfefferkorn, ces appareils accèdent souvent aux téléphones en exploitant une vulnérabilité dans l’interface ou plus simplement, en devinant le mot de passe par force brute. « Il faut quelques minutes pour forcer un mot de passe à 4 chiffres et quelques heures pour un mot de passe à 6 chiffres », a déclaré l’experte à The Verge. Les secrets ne demeurent plus longtemps cachés sur les smartphones.

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Les meilleurs gestionnaires de mots de passe Retrouvez nos tests complets

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+