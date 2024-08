Lecture Zen Résumer l'article

Manettes géantes pour jouer à plusieurs, badge rechargeable pour accéder à des salles d’arcade, grandes expositions sur l’histoire de la marque… Le musée Nintendo à Kyoto s’annonce comme une future destination inévitable pour les fans de jeux vidéo.

Le 2 octobre, Nintendo inaugurera un musée sur son histoire. Présenté dans la nuit du 19 au 20 août à l’occasion d’un Nintendo Direct différent de ceux habituellement dédiés à Mario ou Zelda, le Nintendo Museum accueillera des visiteurs du monde entier à Kyoto, au Japon, cet automne. Le tarif d’entrée est fixé à 1 100 yens pour les enfants (environ 7 euros) et 3 300 yens pour les adultes (environ 20 euros), avec un système de loterie pour pouvoir le visiter au lancement. Il a été construit sur le site de la première usine Nintendo, où l’entreprise a fabriqué ses premières cartes à jouer et ses premières consoles.

Que trouve-t-on à l’intérieur du Nintendo Museum ? Sans surprise, des jeux et des consoles… mais pas seulement. Le constructeur japonais a plein d’idées intéressantes pour rendre la visite encore plus mémorable pour les fans de Mario.

Des manettes géantes et des salles d’arcade : le Nintendo Museum veut nous faire jouer

Preuve de l’importance du musée Nintendo pour l’entreprise japonaise, c’est Shigeru Miyamoto en personne qui a animé la présentation du musée durant le Nintendo Direct.

Le légendaire développeur a d’abord présenté le second étage du musée, celui qui ressemble le plus à un musée, avant de se tourner vers le premier étage, qui propose diverses expériences interactives aux visiteurs. Nintendo ne veut pas que ses fans se contentent d’un passage passif, il entend leur proposer une véritable expérience de divertissement. Son musée est presque un parc d’attractions.

Au second étage, on trouve plusieurs halls dédiés aux jeux Nintendo les plus connus. En haut, il y a des écrans et une manette géante pour indiquer l’univers. // Source : Nintendo

Étage 2 : Nintendo rend hommage à son histoire

Le Nintendo Museum rend hommage à l’histoire de Nintendo. Au second étage du musée, qui semble être le premier dans le sens de la visite, une immense salle regroupe les jeux Nintendo les plus connus dans chaque univers.

Chaque console a sa propre vitrine, avec une manette géante en hauteur pour indiquer dans quel univers on se trouve. Les jeux sont présentés en version japonaise, en version américaine et en version européenne. En haut de chaque colonne, un écran avec un haut-parleur directionnel permet de voir (et d’entendre) à quoi ressemble une partie. D’autres vitrines montrent les différentes éditions de chaque console.

Chaque écran a son propre haut-parleur, pour que l’on puisse écouter la bande-son du jeu. // Source : Nintendo

Dans ce musée géant sur son histoire, Nintendo met aussi en avant plusieurs expositions spéciales :

Il y en a une sur sa fondation, avec les premières cartes à jouer et les jouets qu’il fabriquait avant de se lancer dans le jeu vidéo.

Il y en a une sur la Famicom, sa première console devenue NES à l’étranger.

Il y en a une sur l’évolution des logos au travers du temps, comme le cube de Mario.

Il y en a une sur l’évolution des graphismes, avec notamment l’évolution de Mario Kart d’une génération à l’autre.

Il y en a une sur le sport, avec ses différentes idées pour faire bouger les joueurs (comme la Wii Balance Board de Wii Fit).

Et d’autres que Nintendo n’a pas présentées en vidéo.

L’extérieur du musée Nintendo. // Source : Nintendo

Étage 1 : un musée dédié aux jeux et aux expériences interactives

Enfin, à l’étage inférieur, Nintendo propose plusieurs expériences pour les visiteurs.

Quand on entre dans le musée, on reçoit un badge magnétique avec huit jetons pour accéder à des expériences d’arcade. Chaque expérience se déroule dans une reproduction d’un appartement japonais de l’époque, avec notamment une machine qui jette des balles à renvoyer avec une batte de baseball. Si un objet est touché, il réagit. Autre idée de Nintendo : des pistolets laser pour tirer sur un écran géant et tuer des Koopas sans toucher Mario ou Peach.

La salle de tir du Nintendo Museum, avec des reproductions de pistolets sortis sur des consoles Nintendo. // Source : Nintendo

En plus de ces expériences, Nintendo propose un écran géant au sol, pour jouer aux cartes à l’aide d’écrans tactiles fournis par le musée. L’entreprise mentionne aussi l’existence d’un atelier pour peindre ses propres cartes.

Enfin, dans une salle qui s’annonce déjà comme la plus emblématique du Nintendo Museum, on trouve des manettes géantes pour jouer à plusieurs. Il ne s’agit pas que de statues, on peut vraiment jouer à Mario Bros. en se coordonnant sur ces manettes XXL. La reproduction de la Wiimote, qui doit être portée par plusieurs personnes, semble exceptionnelle.

En arrière-plan, des employés du musée jouent à la Wii avec une manette géante. // Source : Nintendo

En plus de ces deux étages, Nintendo propose un jardin aux couleurs de Mario, un café avec de la nourriture sur le thème de ses jeux ou une boutique souvenir avec des produits exclusifs. On imagine qu’il y aura aussi un espace dédié aux personnages, comme dans les boutiques Nintendo World, même si rien n’a été montré dans la vidéo de présentation (à l’exception de statues Toad qui chantent).

Le Nintendo Museum s’annonce déjà comme un endroit à absolument visiter un jour si on aime les jeux vidéo, même si Kyoto n’est pas tout à fait à côté.

