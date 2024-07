Lecture Zen Résumer l'article

Helldivers 2 a perdu 90 % de ses joueurs et joueuses depuis son lancement. Une situation alarmante pour un jeu-service uniquement pensé pour une expérience en ligne.

Helldivers 2 vit des heures sombres. Dès son lancement en février sur PS5 et PC, le jeu en ligne a connu une ascension fulgurante — et surprenante. Aujourd’hui, il est en train de subir une chute qui l’est tout autant. Comme le souligne un article de Forbes publié le 30 juin, il a perdu 90 % de son audience réalisée sur Steam.

Le site de statistiques Steam Charts appuie les propos du média : Helldivers 2 a connu son pic historique en février — 458 208 personnes connectées en même temps. Elles ne sont plus qu’un peu plus de 41 000 en moyenne, sur les 30 derniers jours. Sur SteamDB, on peut voir qu’il n’est même plus dans le top 50 des jeux les plus joués. C’est un vrai problème pour le jeu-service, qui a besoin de ramener constamment du monde pour avancer dans la bonne direction.

Quel avenir pour Helldivers 2 ?

Les développeurs d’Helldivers 2 se sont pourtant acharnés ces dernières semaines, en optant pour une communication audacieuse, des mises à jour qui racontaient parfois une histoire et des retournements de situation susceptibles d’impliquer les fans. Sauf qu’ils se sont enfermés dans un cercle vicieux, avec aucune ouverture à un rebond qui redonnerait un coup de fouet au trafic. La dernière grosse mise à jour a permis d’éviter la fuite totale, mais c’est insuffisant pour une construction payante sur le long terme (sachant qu’elle a aussi apporté son lot de bugs).

Arrowhead Game a pris la décision salutaire de prendre davantage son temps avant de procéder à des modifications du jeu. Il y a mille choses à équilibrer dans Helldivers 2. Il donne naissance à des objectifs communs, que les joueuses et les joueurs doivent terminer pour débloquer de nouvelles options pour se défendre. Comme on peut le craindre, placer des nouveautés derrière des missions peut poser souci si le socle d’audience n’est pas suffisant pour les remplir. C’est le fameux cercle vicieux.

Helldivers 2 // Source : PlayStation

Mais tout porte à croire qu’Helldivers 2 a aujourd’hui besoin d’un chamboulement majeur : une évolution marquante qui donnerait envie d’y revenir. Car un jeu-service a besoin de fidéliser pour exister. Or, il n’y a aucune vraie feuille de route claire pour le titre d’Arrowhead Game Studios. Une extension a-t-elle été officialisée ? Non. La troisième faction, dénichée dans les fichiers et présentes dans l’opus précédente, va-t-elle pointer le bout de son nez ? Sans doute, mais il reste à définir quand, alors qu’il y a urgence.

Helldivers 2 pourrait par exemple s’inspirer de Palworld, qui vient de recevoir la plus grosse mise à jour depuis son lancement en janvier. Résultat ? Un bond dans le nombre de joueuses et de joueurs connectés en même temps (un pic triplé).

En tout cas, Helldivers 2 prouve à quel point il est difficile de s’inscrire dans la durée sur le marché du jeu-service. Des pointures comme Fortnite et GTA Online y sont parvenues — sans oublier les MMO comme World of Warcraft (depuis 20 ans !) et Final Fantasy XIV. Ils demeurent des exemples rares, et il y a finalement plus d’échecs que de réussites (Anthem, Marvel’s Avengers, le jeu Suicide Squad…). Le fait est que le genre ne peut accueillir autant de représentants, à partir du moment où on considère que les fans sont fidèles. Si quelqu’un est mordu de Fortnite, alors il n’aura pas l’opportunité d’accorder beaucoup de son temps à un autre titre.

