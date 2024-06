Lecture Zen Résumer l'article

Un stratagème très apprécié des joueuses et des joueurs d’Helldivers 2 rencontre un bug critique. Il peut faire planter le jeu quand on l’utilise.

Dans Helldivers 2, pour combattre la vermine dans les meilleures conditions, on a accès à des stratagèmes. On les sélectionne au début d’une mission et on les active en rentrant une suite de commandes. Il s’agit d’outils particulièrement puissants pour se défendre, avec une utilisation limitée. Le souci ? L’un des plus populaires d’entre eux connaît actuellement un bug critique, susceptible de faire planter le jeu, rapporte Games Radar dans un article publié le 20 juin.

Accessible à partir du niveau 20, le stratagème intitulé « FAF-14 Lance » est particulièrement efficace. Il est décrit comme « un missile antichar à tête chercheuse nécessitant le verrouillage de la cible ». Il est réputé décisif contre les « ennemis imposants et blindés », et Dieu sait qu’on en croise dans Helldivers 2. Ces caractéristiques en font une option de premier choix sur le champ de bataille. Enfin, pas tout à fait.

N’utilisez pas ce stratagème dans Helldivers 2

Sur Reddit, on peut trouver des témoignages et des mèmes résumant parfaitement la situation avec le « FAF-14 Lance ». Comprehensive_Toe113 explique par exemple : « Peu importe si vous l’utilisez ou non. Se contenter de le porter peut entraîner un crash, viser quelque chose peut entraîner un crash. Mon jeu plantait toutes les 2 ou 3 minutes et revenait au bureau. J’ai fait un autre match sans lui, et il n’y a eu aucun plantage. Je ne sais pas quelle est la cause mais, pour l’heure, la Lance est inutilisable. »

Sur Discord, le studio Arrowhead Game Studios a reconnu qu’il y avait un souci, indiquant : « Il y a des plantages associés à la Lance pour le moment. Nous nous penchons sur le sujet ! Merci de les avoir rapportés ! » En attendant que le correctif soit déployé, il est recommandé de ne pas utiliser ce stratagème, sous peine de prendre le risque de perdre certains éléments de progression.

Ce bug provoque en tout cas un élan de colère au sein de la communauté Helldivers 2. Car la Lance a déjà connu des soucis par le passé (notamment pour verrouiller les cibles, son principal argument) — visiblement le patch a fait pire que mieux en ce qui la concerne.

Not_a_tasty_fish n’a pas caché sa frustration sur Reddit : « Si une arme ou un stratagème casse le jeu, alors on ne devrait pas pouvoir l’utiliser. C’est aussi simple que cela. Un crash n’est pas quelque chose qu’on peut anticiper, et beaucoup de joueurs ne comprendront pas ce qu’il se passe, vont être frustrés et risquent de simplement partir. Les informations limitées au serveur Discord ne suffisent pas. Des informations affichées dans le jeu seraient meilleures, et les joueurs ne devraient pas avoir à se tirer une balle dans le pied. »

On en revient à cette notion de cercle vicieux dans lequel peut s’embourber Helldivers 2, qui a multiplié les nouveautés ces dernières semaines. Contre son propre bien.

