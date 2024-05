Lecture Zen Résumer l'article

Le studio Arrowhead Game Studios va lever le pied sur Helldivers 2. Les mises à jour vont devenir moins fréquentes. Les développeurs tiennent à retrouver une cadence plus calme après le lancement tonitruant du jeu vidéo.

Les développeurs d’Helldivers 2 seraient-ils allés un peu trop loin ? C’est ce qu’ils pensent, après des premiers mois marqués par un succès immense (12 millions de ventes sur PC et PS5) et un contenu alimenté en continu. Aujourd’hui, Arrowhead Game Studios, a semble-t-il, besoin d’un peu de calme pour avancer dans la bonne direction, rapporte PC Gamer dans un article publié le 22 mai.

Sur Discord, le community manager du studio a pris la parole pour indiquer que la future grosse mise à jour « sortira quand elle sera prête ». Il ajoute : « Nous voulons prendre un peu de temps pour celle-ci et, potentiellement, entre les futurs patchs, car nous pensons que la cadence a peut-être été trop élevée pour maintenir la qualité que nous voulons et que vous méritez. » Arrowhead Game Studios estime donc que l’accumulation de mises à jour conduit à un travail bâclé. Et c’est ainsi qu’on se retrouve avec des objectifs communs pliés en quelques heures.

Helldivers 2.

Les développeurs d’Helldivers 2 ont besoin de souffler

Le rééquilibrage constant que se sont imposés les développeurs d’Helldivers 2 s’est logiquement accompagné d’une productivité difficile à suivre sur le long terme. « Faire beaucoup de patchs amène des risques qui peuvent perturber la charge de travail et consommer plus de ressources que vous ne pouvez le croire ; il faut planifier, implémenter, surveiller, rectifier », explique le community manager.

Aux yeux d’Arrowhead Game Studios, « un rythme plus lent » sera bénéfique pour tout le monde : la communauté (qui peut avoir du mal à suivre tous ces changements), les développeurs et, bien sûr, le jeu (la quantité au détriment de la qualité). L’entreprise a mis la barre un peu trop haut les premières semaines en pensant maladroitement que c’était positif pour l’avenir d’une expérience coopératif articulée autour d’un conflit global.

Ce changement de stratégie intervient après certains retours indiquant qu’Helldivers 2 est devenu moins amusant avec le temps. Dans un tweet publié le 8 mai, Zecr témoignait par exemple : « Helldivers n’est plus fun pour la plupart de mes amis et moi. J’ai investi beaucoup de temps (rang 80), je ne sais pas quoi dire, mais ces derniers mois de rééquilibrage ont rendu le jeu injouable pour moi, triste de constater que les changements se font au détriment du fun. » En réponse, le CEO du studio avait admis que ses équipes « ont dépassé les limites dans certains domaines. »

