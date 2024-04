Lecture Zen Résumer l'article

Les joueuses et les joueurs d’Helldivers 2 avaient pour ordre de tuer 2 milliards de terminides en six jours. Un objectif impossible ? Que nenni ! Ils l’ont fait en moins de 24 heures.

La communauté Helldivers 2 a du talent. Après avoir combattu farouchement les automatons, avec l’illusion de les avoir éradiqués une bonne fois pour toutes, les soldats ont reçu l’ordre d’annihiler très exactement 2 milliards de terminides (oui, 2 milliards). L’objectif a été annoncé dans un tweet publié le 18 avril avec, bien sûr, une échéance. Les joueuses et les joueurs avaient six jours pour le remplir. Ils l’ont fait en moins de 24 heures, indique IGN dans un article publié le 19 avril.

Dans un autre tweet, Arrowhead Game a félicité tout le monde pour cet effort de guerre : « Deux milliards d’insectes en moins d’un jour. Helldivers, les planètes terminides vivent dans la liberté grâce à cette démonstration inspirante d’autodéfense préventive. Votre proche désigné de la Super Terre a été informé de votre courage. » Les développeurs, le maître du jeu en tête, ne s’attendaient certainement pas à ce que cet ordre majeur soit rempli aussi rapidement — voire rempli tout court.

Les terminides dans Helldivers 2. // Source : PlayStation

Les joueurs trop doués pour les développeurs de Helldivers 2 ?

Au sein du jeu, les développeurs ont également tenu à féliciter les joueuses et les joueurs pour leur dévotion, toujours avec une pointe de narration pour enrichir l’univers. « Alors que la destruction des ennemis de la Liberté est toujours bénéfique, les réserves d’E-710 sont pleines en ce moment. Cependant, il y aura d’autres opportunités de production de biomasse à l’avenir », peut-on lire dans Helldivers 2, en débriefing.

Cette rapidité dans l’achèvement de cet objectif (le seuil à atteindre en un délai aussi court paraissait hors d’atteinte) devrait inciter Arrowhead Game à revoir comment il pilote le conflit global. Car, au rythme avec lequel les joueuses et joueurs terminent les missions majeures, il aurait pu demander de tuer plus de 10 milliards de terminides en six jours. La marge de progression est énorme, et ce n’est pas la première fois que le studio s’étonne de constater une telle motivation au sein de la communauté.

Ce phénomène prouve à quel point Helldivers 2 peut être difficile à équilibrer, forçant les développeurs à pousser toujours plus loin le défi — sans tomber dans le challenge trop élevé au point de devenir frustrant. Il arrivera forcément un moment où Arrowhead Game ira un peu trop loin, avec par exemple des ennemis devenus trop puissants d’un coup. Pour l’heure, les soldats tiennent largement leur rang et permettent au jeu-service de PlayStation, disponible sur PS5 et PC, de jouir d’une belle popularité depuis son lancement.

