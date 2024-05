Lecture Zen Résumer l'article

Il ne fait aucun doute que le jeu coopératif Helldivers 2 accueillera une troisième faction ennemie. Après les insectes et les robots, la communauté devrait en découdre avec des extraterrestres hostiles et bien équipés.

Depuis son lancement, Helldivers 2 oppose les joueuses et les joueurs à deux factions ennemies : les insectes (terminides, inspirés de Starship Troopers) et les robots (automatons, qui renvoient aux machines de Terminator). Le tout dans un conflit global piloté par un maître du jeu, qui peut activer divers leviers selon ce qui se passe sur le champ de bataille. Mais tout porte à croire qu’au moins un troisième camp viendra semer la zizanie tôt ou tard.

Dans le premier Helldivers, on devait aussi se frotter aux illuminés — une civilisation extraterrestre qui a accès à des technologies puissantes. Quand on regarde la carte galactique d’Helldivers 2, on peut remarquer plusieurs coins inoccupés et il y a notamment la place, au sud, pour faire arriver les illuminés à n’importe quel moment. À quoi ressemblent-ils ? Un leaker réputé a partagé quelques captures tirées des fichiers du jeu sur Reddit.

Une image censée représenter un illuminé de Helldivers 2, selon le leaker. // Source : Reddit

Que sera la troisième faction ennemie de Helldivers 2 ?

Le 11 mai, IronS1ghts a partagé un visuel montrant a priori le visage d’un illuminé. Le design est proche ce qu’on connaît de nombreuses œuvres de science-fiction cultes (dont s’inspirent ouvertement les développeurs). Ils font penser à des créatures amphibiennes, avec un faciès effrayant et qui n’a rien d’humain. Certains les comparent aux Protoss — les extraterrestres mystiques de la saga Starcraft, imaginée par Blizzard.

En avril, déjà, IronS1ghts partageait un autre aperçu des illuminés, avec potentiellement deux classes :

L’adepte, une sorte de mage capable d’esquiver ou encore d’invoquer des flammes ;

Le « Guy », une unité visiblement plus lourde et équipée d’un bâton pouvant être manié à une ou deux mains (pour des projectiles susceptibles de faire des dégâts en combats rapprochés ou à distance).

Imagine d’un illuminé d’Helldivers 2 // Source : Reddit

Il avait aussi partagé l’image d’un portail qui permettrait aux illuminés d’arriver rapidement sur le champ de bataille. Les joueuses et les joueurs devraient alors le détruire pour arrêter les vagues d’assaut. Sur le papier, les illuminés proposeraient une opposition différente, qui forcerait les troupes humaines à repenser les affrontements — les stratégies pour vaincre les terminides et les automatons sont déjà différentes.

La question que tout le monde se pose reste celle du moment où ils feront leur entrée. La présence des illuminés a déjà été suggérée en jeu, à travers des indices disséminés ici ou là, à en croire certaines théories sur Reddit. Les développeurs pourraient sinon créer la surprise en intégrant une faction totalement inconnue.

