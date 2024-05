Lecture Zen Résumer l'article

Helldivers 2 a divisé son trafic par deux sur Steam en l’espace d’un mois. Un vrai problème pour un jeu centré sur un conflit global qui demande un effort collectif et qui a une dimension communautaire. Moins il y a de joueuses et de joueurs, moins les missions peuvent être remplies.

Helldivers 2 serait-il en train de vivre son premier vrai coup dur ? Cela paraît paradoxal pour un jeu vidéo qui a connu des soucis de serveurs à son lancement et n’est pas passé loin de pâtir de la politique commerciale de Sony. Le vrai problème tient dans les chiffres. Si l’on se fie aux statistiques fournies par SteamCharts, la version PC du jeu a divisé son audience par deux en un mois. Il attire encore plus 70 000 joueuses et joueurs en moyenne, mais on est loin des 140 000 du mois d’avril, voire des 215 000 de mars.

Helldivers 2 connaît donc sa plus forte chute depuis sa sortie en février. S’il était difficile de l’imaginer conserver un trafic élevé sur long terme, force est de reconnaître qu’on observe une tendance loin d’être positive. À tel point que le studio Arrowhead Game a déjà annoncé vouloir ralentir les mises à jour, puisque la multiplication des ajustements a causé plus de tort que prévu. Le fait est que la manière dont est construite la narration nécessite une communauté conséquente.

Helldivers 2 est-il sur sa pente déclinante ? // Source : PlayStation

Helldivers 2 ne peut pas perdre trop de joueuses et de joueurs

Helldivers 2 est une expérience 100 % coopérative, dans laquelle les joueuses et les joueurs font front commun face à des factions ennemies. Dans les coulisses, un conflit global s’articule pour faire évoluer les rapports de force en permanence. Il est piloté par un membre d’Arrowhead Game, avec des leviers à activer pour équilibrer les combats. De là découlent plusieurs « ordres majeurs », des défis immenses étalés sur plusieurs jours, parfois avec des choix à faire.

C’est ainsi que les fans d’Helldivers 2 ont par exemple dû exterminer 2 milliards d’insectes extraterrestres sur un laps de temps très court. Un objectif a priori impossible, mais réalisé en un temps record (certes, en raison d’un bug). Bien sûr, il y a des récompenses à la clé, ce qui motive la communauté à s’impliquer.

Néanmoins, la solidarité ne suffira pas s’il n’y a plus assez de monde pour répondre aux directives fixées dans Helldivers 2. Par ricochet, les plus passionnés débloqueront moins de nouveautés et auront de moins en moins envie de lancer une session. À l’avenir, de moins en moins d’objectifs seront remplis. Et ainsi de suite.

Ce cercle vicieux a été identifié par CannonGerbil, qui a résumé le souci dans un mème publié sur Reddit le 24 mai.

« Arrowhead Game bloque les nouveaux stratagèmes derrière des ordres majeurs » ;

« Les ordres majeurs ne sont pas remplis, car il n’y a pas assez de joueurs » ;

« La baisse des joueurs s’accentue car il n’y a pas assez de nouveautés ».

Mème Helldivers 2 // Source : Reddit

Les développeurs doivent rapidement agir et s’ajuster. Un premier pas sera effectué dans une future mise à jour de rééquilibrage. Elle s’attardera notamment sur des armes qui ont perdu en puissance avec le temps, au grand dam de la communauté. C’est en tout cas ce que rapporte Games Radar dans un article publié le 26 mai, où l’on apprend qu’Helldivers 2 va revenir en arrière sur certaines décisions qui ont profondément déçu. Autant dire qu’Arrowhead Game avance sur un fil.

