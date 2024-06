Lecture Zen Résumer l'article

Depuis plusieurs semaines, la série Star Wars The Acolyte fait l’objet de critiques quant à son respect du lore. En particulier, elle viendrait contredire une affirmation célèbre entendue dans La Menace fantôme. Si des fans ont résolu le problème par le raisonnement, la série glisse visiblement des indices qui permettront aussi de régler le problème.

La série The Acolyte trahit-elle La Menace fantôme ? C’est la question qui a émergé ce printemps lorsque la première bande-annonce a mis en scène un sabre-laser rouge. Généralement, lorsqu’une telle arme est là, un Sith n’est jamais loin. Depuis, la production a bien mis en avant qu’il y avait en effet un sinistre personnage ayant l’apparence d’un Sith.

L’existence de cet antagoniste pose toutefois un problème : La Menace fantôme se déroule un siècle après The Acolyte. Or, dans ce film, il est établi que « les Sith ont disparu depuis près de mille ans. » C’est le maître Jedi Ki-Adi Mundi, alors membre du conseil de l’Ordre Jedi, qui l’affirme. Dès lors, ils ne sont pas censés être là cent ans avant.

Ce paradoxe a été « résolu » par un raisonnement qui se tient : ce n’est pas parce que l’ordre Jedi croit que les Sith ont disparu que c’est vrai. La preuve avec Palpatine (Dark Sidious), Dooku (Dark Tyrannus) et Dark Maul, qui faisaient leurs petites affaires, en échappant complètement à la vigilance des Jedi, complètement aveuglés.

La suite contient des spoilers.

Ki-Adi Mundi n’est sans doute pas là par hasard

Désormais, il semble que la série apportera elle-même une réponse qui fera une jonction cohérente avec ce qui est affirmé dans La Menace fantôme. En effet, des indices laissent à penser que la production a un plan pour tout à la fois mettre en scène un affrontement entre un Sith et plusieurs Jedi, et passer sous les radars du reste de l’ordre.

Cela se joue dans l’épisode 4. Lors d’un conseil entre plusieurs gradés de l’ordre, on a pu constater la présence de… Ki-Adi Mundi. Il apparait évident que sa présence à l’écran n’est pas due au hasard. Comme c’est lui qui fait la fameuse affirmation de la disparition des Sith, la série va manifestement l’utiliser pour résoudre cette problématique.

Les options ne manquent pas : peut-être que Ki-Adi Mundi va considérer que le méchant n’est pas « vraiment » un Sith, mais un membre d’une autre obédience. Après tout, la Force dans Star Wars ne tourne pas uniquement autour du côté clair et du côté obscur. Ou bien peut-être que Ki-Adi Mundi se fera berner et jugera qu’il n’y a nulle trace de Sith.

Ki-Adi Mundi, au centre. // Source : Lucasfilm

On peut aussi imaginer un scénario plus machiavélique.

Ki-Adi Mundi va peut-être participer à l’aventure et voir sa mémoire altérée. On sait qu’il existe des techniques de manipulation mentale basées sur la Force, comme l’altération mémorielle. Le Sith va peut-être réussir à changer les souvenirs d’un ou plusieurs Jedi impliqués dans cette affaire (en plus d’en tuer certains autres), pour rester dans l’ombre.

On ignore à ce stade comment Ki-Adi Mundi va servir à la production pour faire une liaison avec ce qu’il dira dans un siècle. Le fait que la production ait décidé de sélectionner spécifiquement ce personnage dans une scène, avec plusieurs plans le mettant en valeur, ne peut pas être fortuit. Il apparaît être une clé de résolution dans ce paradoxe du lore.

Les Jedi se cachent des choses

Un autre indice de l’aveuglement apparent de l’ordre Jedi face à l’existence des Sith est un échange au cours duquel Vernestra Rwoh montre que les informations ne circulent pas forcément de manière très fluide au sein de l’ordre. Il y a un cloisonnement manifeste et le conseil Jedi, visiblement, n’est pas toujours informé de tout ce qui se passe.

« Le haut conseil s’empresserait d’en informer le Sénat. Un tel scandale ne ferait qu’inspirer la peur et la méfiance. Nous devons régler ça nous-mêmes », déclare-t-elle notamment. Cette décision de cacher des choses aux plus hautes instances de l’ordre est une autre clé d’explication montrant les failles des Jedi face à certains signaux d’alerte.

Vernestra Rwoh, à gauche. // Source : Star Wars

En conséquence, le cas des jumelles Mae et Osha et le mystère de l’identité du maître de Mae, semblent n’être des sujets de préoccupation que pour un groupe finalement assez restreint de Jedi — peut-être deux dizaines, si l’on essaie de les dénombrer. Et en outre, tous ne semblent pas avoir le même degré d’information sur ce qui se passe.

Il reste à voir si les quatre épisodes restants de la saison 1 de The Acolyte confirmeront cette hypothèse ou s’ils prendront un autre embranchement. Un twist n’est pas non plus à exclure. Vu avec quelle audace la série se permet de bousculer le lore de Star Wars, le public n’est pas à l’abri d’une autre surprise.

