Un nom mystérieux est prononcé par Alicent Hightower durant une scène de recueillement. Cette identité pourrait révéler un pan mal connu de la généalogie de la jeune femme.

Le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon est dès à présent disponible en streaming sur Max (HBO) et Canal+. Pour qui est à jour, le titre choisi par les showrunners sera clair comme de l’eau de roche. « Fils pour fils » est la promesse d’une vengeance. Un crime de sang ne pourra être lavé qu’avec la perte d’un être aimé.

En revanche, l’épisode 1 contient une énigme qui échappera sans doute même aux personnes bien au fait de l’univers du Trône de Fer. En effet, un nom jamais entendu jusqu’à présent est prononcé par Alicent Hightower, alors qu’elle se recueille au grand septuaire, à Port-Réal, la capitale du royaume des Sept Couronnes. C’est alors que le nom d’Alyrie Florent est prononcé, au moment où Alicent Hightower allume une série de bougies en mémoire ce celles et ceux qui ne sont plus là.

La suite contient des spoilers.

Spoilers de House of the Dragon !

Qui est Alyrie Florent par rapport à Alicent Hightower ?

Disons-le d’emblée : Alyrie Florent semble être un personnage inédit dans la saga littéraire écrite par George R. R. Martin. Son nom, en tout cas, ne figure pas dans les diverses encyclopédies de référence qui existent sur le net, comme le wiki français La Garde de Nuit ou bien son équivalent anglais, A Wiki of Ice of Fire.

On peut toutefois établir une hypothèse : Alyrie Florent pourrait être la mère d’Alicent Hightower. La séquence au grand septuaire montre Alicent avoir une pensée pour des proches. Elle allume une bougie pour Alyrie, mais aussi deux autres : une pour Viserys Targaryen, son époux défunt, et feu Lucerys, fils de Rhaenyra, son ancienne amie.

On ignore qui est l’épouse d’Otto Hightower, le père d’Alicent. D’ailleurs, la généalogie précise de la maison Hightower n’est pas bien claire. On sait qu’Otto a eu une fille, Alicent, et au moins deux fils, dont l’un est connu (Gwayne). En revanche, ses ascendants ne sont pas renseignés, pas plus que sa femme.

Un nom mystérieux. // Source : HBO

Il serait invraisemblable qu’Alicent, au moment de se recueillir, mentionne un personnage qui ne lui soit pas très proche. Les trous laissés par George R. R. Martin pourraient être ici comblés par les showrunners. La piste de la mère est d’autant plus crédible que la maison Florent à laquelle est attachée Alyrie vient de la même région que celle de Hightower.

Les maisons Hightower et Florent sont toutes les deux établies dans la région du Bief, dominées par la maison Tyrell. On sait également qu’il y a déjà eu des unions — en tout cas, une — entre ces deux familles : celle de Leyton Hightower et Rhea Florent, qui devenait ainsi sa quatrième épouse.

Dans l’épisode 1 de la saison 1 de House of the Dragon, l’épouse d’Otto est évoquée brièvement. On apprend qu’elle est morte il y a peu, lors du règne de Viserys Targaryen — Otto était alors l’un de ses plus proches conseillers, officiant en tant que Main du roi. Ce décès a marqué profondément Otto, qui est resté veuf depuis.

