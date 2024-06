Lecture Zen Résumer l'article

Microsoft organise une conférence importante le dimanche 9 juin, dans une période qui aurait été autrefois l’E3. Des grosses annonces sont attendues du côté de la multinationale.

L’E3 est peut-être mort, mais les habitudes restent. Dans le cadre du Summer Game Fest, qui a démarré le 7 juin, Microsoft tient une conférence baptisée Xbox Games Showcase, ce dimanche 9 juin. Elle s’annonce cruciale pour l’avenir d’une marque à l’image trouble depuis plusieurs mois. Les fans espèrent de belles révélations, surtout après le State of Play loin d’être reluisant de Sony.

Comment suivre la conférence Xbox Games Showcase 2024 ?

La conférence Xbox Games Showcase 2024 est sans doute l’événement le plus important de l’année pour la marque Xbox. Et, bonne nouvelle, il ne sera pas diffusé à une heure trop tardive. Il faudra en revanche prévoir un plateau repas.

Quand ? À partir de 19h (heure de Paris), le dimanche 9 juin 2024 ;

À partir de 19h (heure de Paris), le dimanche 9 juin 2024 ; Où ? Ici, sur YouTube, ou sur Twitch ;

Ici, sur YouTube, ou sur Twitch ; Quoi ? La grosse conférence estivale de la marque Xbox.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Que nous mijote vraiment Xbox ?

On a l’impression de souvent se répéter, mais Microsoft joue gros avec cette conférence Xbox Games Showcase. Sur la stratégie, on navigue dans le flou avec la marque de gaming, accusée il y a quelques mois de tuer ses consoles par volonté de mettre fin aux jeux exclusifs. On ne sait pas trop où veut aller la multinationale, qui licencie à tour de bras au sortir d’une longue période de rachats. À ce sujet, l’acquisition d’Activision Blizzard, longtemps incertaine, a fait grand bruit. Aujourd’hui, Microsoft a énormément de billes dans son sac pour faire rêver, même si l’essai tarde encore à être transformé.

Sur le volet logiciel, il serait temps que Microsoft rassure sur des titres annoncés depuis très, très longtemps. Ils alimenteraient le catalogue Xbox ces douze prochains mois, en sachant que le calendrier n’est guère rempli. Des licences de renom pourraient passer une tête, comme Doom et Gears of War. On devrait aussi avoir des nouvelles de l’extension de Starfield, la plus grosse exclusivité de ces derniers mois pour Microsoft. Il est impératif de penser, aussi, à plus court terme, afin de réaliser un bon deuxième semestre.

La conférence Xbox Games Showcase 2024. // Source : Microsoft

On sait quand même qu’il y aura la présentation de Call of Duty: Black Ops 6, futur opus de la saga édité par Activision. Le FPS de guerre, qui sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass, aura droit à un segment Call of Duty : Black Ops 6 Direct juste après le Xbox Games Showcase — ce qui prolongera la soirée en conséquence.

Microsoft annoncera-t-il des nouveautés matérielles ? C’est possible, puisque l’entreprise a répété qu’elle travaillait sur de nouvelles consoles. On a même vu passer des images d’une Xbox Series X cylindrique, ou d’une Xbox Series X blanche. Le gros pari concernait une console portable, un marché qui marche plutôt bien depuis l’arrivée du Steam Deck de Valve.

Ce que l’on est sûr de voir : des jeux Xbox en veux-tu en voilà. Et des nouveautés pour le Xbox Game Pass.

: des jeux Xbox en veux-tu en voilà. Et des nouveautés pour le Xbox Game Pass. Ce que l’on aimerait bien voir : l’annonce et la disponibilité immédiate d’un gros jeu.

: l’annonce et la disponibilité immédiate d’un gros jeu. Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : une Xbox plus puissante qui couperait l’herbe sous le pied de la PS5 Pro.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.