La série Fallout, diffusée sur Amazon Prime Video, met en scène un personnage charismatique : la Goule. En 2025, on va pouvoir en incarner une dans un jeu vidéo. Une première pour la saga.

Cette année, une série a mis beaucoup de monde d’accord : Fallout, adaptation d’une saga de jeux vidéo née dans les années 90. S’il y a plusieurs éléments qui marquent les esprits, comment ne pas évoquer le personnage de la Goule, interprété par Walton Goggins (dont l’origin story est importante dans l’univers de Fallout).

Les Goules apparaissent dans les jeux vidéo Fallout, mais aucun d’eux ne permet d’en incarner une. Cela va changer en 2025, avec une grosse mise à jour de Fallout 76 qui offrira l’opportunité d’être une Goule — a-t-on appris à l’occasion du Xbox Games Showcase 2024. Nul doute que les développeurs surfent sur le succès de la série diffusée sur Amazon Prime Video, puisque ce sera une grande première. C’est donc Fallout 76, boudé à son lancement et revigoré depuis quelques semaines, qui va en profiter.

Les Goules jouables arrivent dans Fallout 76

Bethesda n’a donné aucune précision sur ce que cela impliquera d’être une Goule dans Fallout 76. Dans le lore, il s’agit de personnes humaines qui ont survécu à une inhalation importante de radiations. À cause des mutations engendrées, elles deviennent des sortes de zombies capables de vivre très longtemps et d’être plus résistants. Certains individus sont tellement atteints qu’ils passent à l’état sauvage, ce qui les rend encore plus monstrueux. La Goule de la série Amazon est plutôt bien conservée, ce qui explique d’ailleurs son apparence moins effrayante que ses congénères.

Jouer une Goule dans Fallout 76 devra nécessairement avoir des avantages et des inconvénients. On pense par exemple à une puissance et une résistance accrues. Dans le RPG, les attributs du personnage sont régis par un système de points à répartir. Il y a sept statistiques différentes : Strength (force), Perception (perception), Endurance (endurance), Charisma (charisme), Intelligence (intelligence), Agility (agilité) et Luck (chance). Peut-être que Bethesda ira au bout du concept en limitant certaines caractéristiques, comme le charisme. En tout cas, les fans ne sauront se satisfaire d’un simple skin.

Fallout 76 // Source : Bethesda

S’il faudra patienter jusqu’en 2025 pour jouer une Goule dans Fallout 76, le jeu va recevoir l’extension « Skyline Valley » dès le 12 juin. Elle étendra la carte du monde du jeu, avec le sud des Appalaches. Les aventurières et aventuriers devront s’y rendre pour enquêter sur l’abri 63 et sur une mystérieuse tempête électrique qui sévit dans la vallée. De quoi donner encore plus de peps à un jeu vidéo qui a multiplié son trafic par quatre depuis avril (source : Steam Charts).

