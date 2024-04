Lecture Zen Résumer l'article

La popularité de la série Fallout, diffusée sur Amazon Prime Video, donne envie de relancer les jeux vidéo. Et le plus grand gagnant du lot est sans conteste Fallout 76.

En novembre 2018, nous écrivions un article au vitriol sur Fallout 76 — un avis qui reflétait bien l’échec de Bethesda, contraint d’assumer la piètre qualité de son jeu vidéo après une pluie de retours négatifs. Aujourd’hui, le RPG existe toujours et la donne a changé : comme on peut le constater sur la base de données SteamDB, Fallout 76 vient de battre son record de joueuses et de joueurs connectés en même temps. Plus de cinq ans après son lancement, donc.

Fallout 76 affiche un pic à 73 368 personnes ces dernières 24 heures. C’est plus du double de son précédent record, enregistré en mai 2020 sur la plateforme de Valve (32 858). Avant la diffusion de la série sur Amazon Prime Video, qui fournit quelques easter eggs intéressants et lève le voile sur certains mystères, la moyenne était aux alentours des 7 000 férus, avec des pics au-dessus des 12 000. La progression est notable, même si Fallout 76 partait de très loin.

Fallout 76 au top du trafic sur Steam // Source : Capture d’écran

Grâce à la série Fallout, Fallout 76 se rachète une image

Au regard de son départ chaotique, matérialisé par des scores hyper bas sur Metacritic (52 sur 100 pour la presse, 2,8 sur 10 pour le public), Fallout 76 vit un petit miracle. Bethesda aurait aussi pu lâcher l’affaire depuis le temps, mais la multiplication des mises à jour et l’ajout de contenu ont permis de rectifier — un peu — le tir (ce sera toujours insuffisant aux yeux de certains). « Peut-on finalement admettre que c’est le meilleur jeu-service de la dernière décennie ? », va jusqu’à oser MJ, un créateur de contenu, dans un tweet publié le 21 avril. Osé, quand des titres comme World of Warcraft, Sea of Thieves, Final Fantasy XIV ou encore Fortnite existent.

Il argumente ensuite : « Fallout 76 a duré plus longtemps que des douzaines d’autres jeux-service, et il est toujours supporté », avant de se raviser : « En vérité, on sait tous que le meilleur jeu-service de la dernière décennie est soit Helldivers 2 soit Sea of Thieves. Mais j’aime beaucoup Fallout 76. »

Si on regarde les évaluations les plus récentes sur Metacritic, la moyenne est bien au-delà des 2,8 sur 10. L’échantillon est faible : depuis la diffusion de la série Fallout (soit le 11 avril), quatre des six avis publiés sont très positifs. « Un excellent jeu amusant ! Il s’est beaucoup amélioré depuis son lancement, oui il y a toujours des bugs mais je le recommande malgré tout », souligne Fsociety33, qui met 10 sur 10. thiccskull abonde : « Les avis récents négatifs ne reflètent pas l’état actuel du jeu — une expérience en ligne unique, qui devrait être appréciée par la plupart des fans de la saga. » Plus critique, eggmanjames230 déplore les lacunes narratives et les soucis techniques. Si jamais vous comptez vous lancer dans Fallout 76, n’hésitez pas à incarner un personnage aux caractéristiques proches de ceux de la série.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !