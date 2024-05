Lecture Zen Résumer l'article

Le Docteur mentionne une certaine Susan dans l’épisode 2 de la saison 1, diffusé le samedi 11 mai sur Disney+. Il y a un lien filial entre eux. Explications.

Des bébés de l’espace et des Beatles déprimés : c’était le programme des deux premiers épisodes de Doctor Who. La troisième série a démarré ce samedi 11 mai, sur Disney+ en France. Les épisodes mettaient en scène la 15e incarnation du Docteur, soit Ncuti Gatwa, en compagnie de Ruby Sunday (Millie Gibson).

Le second épisode, dédié aux Beatles et face à une menace quasi insurmontable pour le Docteur, incluait une drôle de scène : dans ce Londres de 1963, le Docteur indique y avoir vécu et y connaître quelqu’un. Attention, légers spoilers sur le contexte sur une scène de l’épisode 2 de la saison 1 (2024).

Susan, la petite fille du Docteur

Durant cette séquence, le 15e Docteur et Ruby sont sur le toit d’Abbey Road Studios, célèbre studio d’enregistrement où les Beatles ont enregistré leur premier album. Les deux personnages en profitent pour contempler le Londres de 1963 — devenu plus morose à cause de la mystérieuse disparition de la musique.

Le Docteur en profite pour faire une confidence à Ruby : il a déjà vécu à cette époque et, s’il n’y a rien de surprenant à cela puisqu’il a voyagé dans toutes les périodes historiques, il indique où habite sa petite-fille. Il mentionne son prénom : Susan.

Susan, interprétée par Carole Ann Ford. // Source : BBC

Même les fans de la série moderne, diffusée entre 2005 et 2023, auront du mal à situer Susan — et pourront même être surpris d’apprendre qu’il a une petite-fille, tant les références à elle sont peu nombreuses (elle est brièvement mentionnée dans la saison 7 ; et son image est brièvement montrée 2 fois à l’écran). Et pour cause, ce personnage est présent dans la série… en 1963-64 seulement.

Son nom complet est Susan Foreman, mais il s’agissait d’un pseudonyme : elle est une « Time Lady », de la même espèce que le Docteur, les Seigneurs du Temps. Elle apparaît dans le tout premier épisode de l’histoire de la série, et elle est même sa première compagne de voyage — sur deux saisons. Elle quitte le TARDIS après une rencontre sur Terre, où elle est tombée amoureuse d’un résistant contre une invasion Dalek. Nous sommes alors en l’an 2164, où elle décidera de rester.

Susan et le 1er Docteur (William Hartnell). // Source : BBC

À cette époque, la série était plutôt taiseuse sur les origines du Docteur. La planète Gallifrey ne faisait pas encore partie de la mythologie. Ainsi, Susan fait référence à leur planète d’origine seulement en la décrivant visuellement, mais jamais de manière très extensive. Ses capacités télépathiques sont également mises en avant à de nombreuses reprises. Le principe sera plus ou moins conservé pour donner au Docteur des capacités psychiques plus développées que chez les humains.

Pour aller plus loin Doctor Who pour les nuls : le guide pour débuter dans la série culte

