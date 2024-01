Le soft reboot de Doctor Who, attendu en mai 2024, s’accompagne de Millie Gibson dans le rôle de Ruby, pour accompanger Ncuti Gatwa. D’après les informations de Variety, une nouvelle compagne ferait déjà son arrivée dans Doctor Who dès 2025 : Varada Sethu.

Un nouveau Docteur, une nouvelle compagne de voyage, un nouveau TARDIS, et une nouvelle série rebootée à la saison 1 (au printemps) : sans modifier sa continuité établie depuis 61 ans, Doctor Who entre dans une nouvelle ère depuis l’épisode de Noël diffusé le 25 décembre 2023. Pour accompagner ce renouveau, Ncuti Gatwa incarne le 15e Docteur, et Millie Gibson interprète Ruby Sunday.

Cette dernière, cependant, va connaître un arc narratif très court : une nouvelle compagne de voyage fera son entrée dans le TARDIS à partir de la saison 2, en 2025.

Millie Gibson dans le rôle de Ruby Sunday. // Source : BBC

Varada Sethu sera dans Doctor Who

On ne connaît rien, pour l’instant, des origines de Ruby. Dans l’épisode de Noël, The Church on Ruby Road, on sait seulement qu’elle est orpheline : un personnage mystérieux l’a déposée devant une église. Nul doute que son voyage aux côtés du Docteur nous en dira plus. Il semblerait cependant que cette intrigue sera bouclée en 8 épisodes : Ruby devrait ensuite quitter Doctor Who au fil de la saison 2.

C’est ce qu’a appris Variety le 20 janvier dernier. La nouvelle compagne, aux côtés de Ncuti Gatwa, sera Varada Sethu — précisons à ce titre que ce sera la première fois que Doctor Who sera tenu par un tandem composé de deux personnes racisée.

Varada Sethu dans la série Andor. // Source : Disney

L’actrice Varada Sethu a été vue précédemment dans un rôle important d’une excellente série de l’univers Star Wars, Andor. Nous ne savons même pas son prénom dans Doctor Who, pour l’instant. On ne sait rien non plus, à l’heure actuelle, des détails sur le départ de Ruby : partira-t-elle dans le Christmas Special de fin 2024, ou dès le season finale ? Fera-t-elle des apparitions en guest dans la saison suivante ?

Ce n’est pas la première fois qu’un personnage principal de Doctor Who voit son arc narratif être conclu en une seule saison. C’était déjà le cas de Martha Jones (Freema Agyeman), de Bill Potts (Pearl Mackie), Dan Lewis (John Bishop). En revanche, c’est bien la première fois que l’annonce tombe si tôt… avant même la première saison du personnage. En cause, une production anticipée : le tournage de la saison 2, prévue pour 2025, est déjà en cours de finalisation, alors que la saison 1 est attendue pour mai 2024.

Précisons qu’il est préférable de ne pas se fier aux rumeurs liées au comportement de Millie Gibson sur le plateau. La seule raison de son remplacement semble être narrative. Ces rumeurs, sans aucune source, sont propagées par le Mirror, un tabloïd britannique réputé pour son mauvais traitement journalistique, qui joue en l’occurrence sur les mots en prétendant qu’elle aurait été « dropped » — renvoyée — ce qui n’est vraisemblablement pas le cas. Or, comme le montre l’histoire de la série, il n’y a rien de bien surprenant à rester sur une seule saison.

